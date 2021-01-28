Полиция в России "разогнала" пикет снеговиков

Своеобразный пикет начался 26 января и продолжался меньше суток. Калинина слепила 4 снежные фигуры, которым дала плакаты "Вова, между нами все кончено", "Долой царя", "Мир хижинам! Войну дворцам!" и "Это наша страна!".

Уже на следующий день к ней приехали сотрудники полиции, которые уничтожили снеговиков и плакаты. Активистку увезли в ближайший участок полиции для составления протокола.

Однако потом девушка сообщила, что полиция так и не завела против нее дела.