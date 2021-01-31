Кайминьш о KPV LV: "Я создал монстра Франкенштейна с гелевыми ногтями"

Nav jau tāda kpv lv. Ir savdabīgu pilsoņu savienība, kur katram savs mērķis un vēlmes. Un vēl ir valsts finansējums,kas ir vienīgā līme, kas satur šos indivīdus kopā. Esmu radījis Frankenšteina monstru ar skudras kāju, zaķa ļipu, oda smadzenēm, gēla nagiem un dzeņa galvu. 1/4 ➡️ pic.twitter.com/sv37wuGL9o — Artuss Kaimins (@artuss) January 30, 2021

Политик Кайминьш высказал в Twitter мнение, что "нет уже такого kpv lv. Есть своеобразный союз граждан, в котором у каждого свои цели и желания. И есть государственное финансирование, которое является единственным связующим звеном, объединяющим этих людей.

Я создал монстра Франкенштейна с муравьиными лапами, заячьей губой, мозгами комара, гелевыми ногтями и головой дятла. 1

Я советую членам партии и прошу на ближайшем собрании или конгрессе очистить свою карму и проголосовать за самоликвидацию этой организации - за возврат денег в госбюджет. Пусть эти деньги идут врачам, а не паразитам.

Ранее сообщалось, что парламентская фракция партии KPV LV продолжит свою работу в правительственной коалиции, заявил председатель фракции Марис Можвилло на пресс-конференции в среду, комментируя призыв правления KPV LV отозвать подписи с коалиционного соглашения.

Представитель правления Том Андерсонс ранее пояснил, что это означает переговоры о новом соглашении, которое обеспечит выполнение предвыборных обещаний KPV LV.

Можвилло также добавил, что фракция направила министру благосостояния Рамоне Петравиче (KPV LV) свои рекомендации по вопросу о совмещении министерской должности и мандата депутата Сейма. Он повторил, что Петравича должна сама решать, как ей поступать.

Лидер фракции также подтвердил, что, скорее всего, на предстоящем 20 февраля собрании членов KPV LV он выдвинет свою кандидатуру на выборах члена правления. Для того, чтобы избрать новое правление, сначала нужно принять решение о том, выразить ли доверие прежнему правлению либо распустить его.

Как сообщалось, правление KPV LV предложило Петравиче рассмотреть возможность сложения депутатского мандата, чтобы более полноценно работать в Министерстве благосостояния во время кризиса.