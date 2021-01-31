Вс, 31.01.2021
Сейчас уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно сложный объект, было много кредиторов. Мне удалось стать бенефициаром. Это - находка. Место шикарное. Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
Аркадий Ротенберг о "дворце Путина"
1 мин для прочтения

"Нужно быть оптимистами": переболевший Covid-19 профессор Даниланс высказался о вирусе

Анатолий Даниланс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В конце прошлого года стало известно, что гастроэнтеролог Анатолий Даниланс заболел Covid-19 и находится на лечении в больнице. Как сейчас себя чувствует профессор?

Изданию Vakara Ziņas Даниланс сообщил, что все еще находится в больнице, но скоро отправится домой. Заразившись вирусом, он заболел бактериальной пневмонией.

"Противный этот коронавирус. У одних болезнь протекает легко, у других - тяжелее. Первое, что хочу сказать: не нужно отчаиваться. Для этого нет причин. Отчаяние, переживания, нытье ничего хорошего в лечении не делают, только усугубляют состояние. Так что оптимистами нужно быть. Нужно бороться. Конечно, дела очень неприятные. Но из-за covid конца света не будет", - говорит Даниланс.

Он призвал людей вовремя обращаться к врачам, вести активный и здоровый образ жизни и не нарушать ограничения. "Я за современную медицину. Медицина проявит себя. Не сразу, но она победит этот печально известный вирус. Я оптимист. Но пока нужно соблюдать правила".

Последние новости

НАВЕРХ
Back