Протесты после приговора Навальному: вышли тысячи людей, произошли жесткие задержания

На данный момент известно о 679 задержанных в Москве и Санкт-Петербурге. По рассказам журналистов, силовики давно не действовали настолько жестоко.

США потребовали "немедленно и без всяких условий" освободить Навального.

"Новая газета" передает, что силовики в громкоговорители сообщают, что на Манежную площадь не будут пускать даже прессу.

"Медуза": Юлия Навальная вышла из Мосгорсуда, но отказалась от каких-либо комментариев.

По требованию полиции закрыты несколько станций московского метро: "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад".

"Медуза": около дома Навального также замечены полицейские.

"Медиазона" насчитала уже семь задержанных в районе Манежной площади. Полиция выставляет ограждения и объявляет в мегафоны, что акция не санкционирована.

Продолжаются точечные задержания.

Президент Франции потребовал отпустить Навального.

Группа людей собралась у Yves Rocher.

Глава штабов Навального Леонид Волков: "Не скажу, что у меня прямо есть конверт, который я должен сейчас вот распечатать и пойти по шагам, написанным рукой Алексея - это не так". Мы будем наращивать давление на Путина - как изнутри страны, так и снаружи - чтобы добиться освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных. Будут выходить новые расследования. Будут проводиться новые мирные митинги и шествия. Будут достигаться новые победы на выборах. Мы отберем у путинских кошельков и друзей-олигархов их активы по всему миру (и заморозим, пока не вернем украденное в Прекрасную Россию Будущего). Мы сделаем так, что ни один мировой лидер не будет говорить с Путиным ни о чем, кроме освобождения Алексея Навального".

Корреспондент "Дождя" рассказывает, что на Тверской улице Москвы продолжают задерживать людей. Не факт, что они участвуют в акции - никаких лозунгов и плакатов на данный момент нет.

Сотрудникам ГАИ приказали останавливать все сигналящие машины.

В центре Москвы собралось шествие.

Президент Франции, госсекретарь США, главы МИДов Германии и Великобритании потребовали немедленно освободить Навального.

Сообщается о колонне в 2000 протестующих:

В Москве большая колонна в районе Генпрокуратуры на Петровке. Здание сейчас без охраны, сообщает "Медуза". Ранее другой корреспондент говорил, что слышал, как один полицейский приказывал другому выдвинуться в этот район. Сейчас за толпой едут только два полицейских автомобиля.

"Медуза": В Столешниковом переулке полиция избивает людей, которые ранее стояли с поднятыми руками и скандировали, что они без оружия.

Много машин сигналит Задержано почти 700 человек За задержанными приехала скорая

Люди убегают от силовиков. Около полуночи по латвийскому времени (01:00 по Москве) Штаб Навального объявил об окончании акции. Всех призвали осторожно расходиться по домам.