Пт, 5.02.2021
Он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы - убийство. Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Байден: США больше не будут уступать агрессивным действиям России

ФОТО: AP/Scanpix

Президент США Джо Байден заявил в четверг, 4 февраля, что предупредил президента России Владимира Путина о том, что США больше не будут "уступать агрессивным действиям России".

"Мы без колебаний повысим цену для России и будем защищать наши жизненно важные интересы и наш народ", - сказал Байден в своем первом выступлении в Государственном департаменте о приоритетах внешней политики.

"Совершенно иначе, чем мой предшественник, я дал понять президенту Путину, что дни, когда Соединенные Штаты шли на уступки перед лицом российской агрессии, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, прошли", - сказал Байден.

Байден также сказал, что замораживает вывод американских войск из Германии, что подтвердил в прошлом году его предшественник Дональд Трамп.

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Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан перед выступлением президента заявил, что Соединенные Штаты выступят против России за вмешательство в выборы в США, отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального и другие враждебные действия.

"В отличие от предыдущей администрации, мы предпримем шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ряд враждебных действий, которые она осуществила", - сказал советник.

"Мы сделаем это в то время и в том виде, которые выберем", - добавил он.

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