Байден: США больше не будут уступать агрессивным действиям России

"Мы без колебаний повысим цену для России и будем защищать наши жизненно важные интересы и наш народ", - сказал Байден в своем первом выступлении в Государственном департаменте о приоритетах внешней политики.

"Совершенно иначе, чем мой предшественник, я дал понять президенту Путину, что дни, когда Соединенные Штаты шли на уступки перед лицом российской агрессии, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, прошли", - сказал Байден.

Байден также сказал, что замораживает вывод американских войск из Германии, что подтвердил в прошлом году его предшественник Дональд Трамп.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан перед выступлением президента заявил, что Соединенные Штаты выступят против России за вмешательство в выборы в США, отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального и другие враждебные действия.

"В отличие от предыдущей администрации, мы предпримем шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ряд враждебных действий, которые она осуществила", - сказал советник.