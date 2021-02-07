Помимо художника Вилипсонса, своих квартир могут лишиться и другие добросовестные покупатели

Передача de facto уже сообщала, что семья художника Айвара Вилипсонса может лишиться квартиры из-за мошенников и медленных расследований. Полиция хочет конфисковать собственность в пользу государства, потому что одно время квартира - до того, как ее купил Вилипсонс - считалась "украденной" по поддельному завещанию.

Художник Вилипсонс и его жена купили небольшую квартиру в Риге на улице Зирню в 2017 году, заплатив за нее десятки тысяч евро. В 2019 году было получено письмо из Государственной полиции о том, что квартира была арестована в рамках расследования.

Когда скульптор Вилипсонс купил квартиру, в Земельной книге не было указаний на то, что квартира имеет отношение к расследованию.

С de facto связались другие так называемые добросовестные покупатели, квартиры которых арестованы и которым угрожают конфискацией по тому же делу. Как известно передаче, в деле расследуются всего 11 эпизодов. 14 человек были признаны подозреваемыми.

В 2015 году Ирина Бейнаровича купила квартиру в Риге, на улице Авоту. В 2019 году пришло известие о ее аресте. "Я немедленно обратилась в суд. Я помню, как пыталась выяснить некоторые подробности.

Мне улыбнулись и сказали - Вам не повезло", - вспоминает Бейнаровича. 4

Больше информации женщина получила, когда интенсивно писала жалобы в различные государственные органы. В прокуратуре, например, ответили, что расследование затягивалось в первые годы.

Вероятно, из-за недостаточно активного расследования в Земельной книге запреты на продажу имущества были введены только через пять лет после возбуждения уголовного дела. Полиция, объясняя задержку ареста по делу Вилипсонса, сообщила программе LTV, что преступление было раскрыто позже.

Полиция пока не потребовала конфискации квартиры женщины. В отличие от других. Из судебной базы данных можно сделать вывод, что в ближайшие недели суд примет решение о конфискации как минимум пяти объектов недвижимости. Такие вопросы относительно владения имуществом, полученным преступным путем, рассматриваются на закрытых заседаниях.

Если суд согласится с полицией, единственного жилища может лишиться клиент адвоката Арманда Расы - женщина пенсионного возраста.

Следователь хочет конфисковать квартиру женщины в Юрмале в пользу государства. По мнению юриста, имуществом, полученным преступным путем стоит считать не квартиру, а деньги полученные при покупке. По мнению адвоката, полиция должна принять меры в отношении подозреваемых и их имущества.

Однако нынешняя судебная практика не дает больших надежд добросовестным покупателям. Имущество, которое считается полученным преступным путем, если нет потерпевших, обычно возвращается государству.

Депутат Сейма, председатель подкомиссии по уголовному праву Андрей Юдин (JV) обещает поднять этот вопрос на одном из ближайших заседаний подкомиссии. Он допускает, что в отсутствие первоначального собственника, которому были возвращены доходы от преступления, как в делах с квартирами, было бы более целесообразно не лишать добросовестных приобретателей имущества. Однако ситуация не так проста, так как бывают случаи, когда статус добросовестного покупателя может быть поставлен под сомнение.