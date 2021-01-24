Из-за мошенников полиция планирует конфисковать у обманутого латвийца квартиру

Художник Вилипсонс и его жена купили небольшую квартиру в Риге на улице Зирню в 2017 году, заплатив за нее десятки тысяч евро. В 2019 году было получено письмо из Государственной полиции о том, что квартира была арестована в рамках расследования.

"Я была в полном шоке. Ничего подобного со мной никогда в жизни не случалось", - сказала Индра Вилипсоне, жена Айвара.

Связаться со следователем и выяснить причины ареста было непросто. Постепенно семья Вилипсонсов узнала, что квартира, которую они купили почти 10 лет назад, могла быть "украдена" путем подделки завещания.

Дело расследует Рижское окружное управление полиции. Уголовное производство началось в 2014 году, но в 2017 году, когда скульптор Вилипсонс купил квартиру, в Земельной книге не было указаний на то, что квартира имеет отношение к расследованию.

Если бы полиция раньше проинформировала Земельную книгу о расследовании, семья Вилипсонсов вообще не купила бы эту квартиру. В кратком ответе программе LTV полиция пояснила, что улики удалось собрать только позже.

"Изначально в 2014 году было начато расследование одной аферы с недвижимостью. Расследование также выявило других мошенников и тот факт, что эта серия преступлений совершается группой лиц", - заявила пресс-секретарь полиции Гита Гжибовска.

Однако арестом ничего не закончилось. В конце прошлого года следователь предложила суду признать квартиру Вилипсонса украденной и конфисковать ее в пользу потерпевшего - в данном случае вернуть ее латвийскому государству.

В постановлении следователь признала, что расследование не будет завершено в ближайшее время, поэтому просит скорейшего решения.

Министр юстиции Янис Борданс выразил удивление в связи с тем, что полиция доводит до суда вопрос о конфискации квартиры. На вопрос, что теперь делать семье Вилипсонсов, министр упомянул, что есть возможность взыскать компенсацию с виновных в преступлении, а также подать иск против латвийского государства.