В Ильгюциемсе пьяный отчим напал на сына с топором

Работников полиции, прибывших на место происшествия, встретила заметно встревоженная женщина, которая сообщила стражам порядка, что агрессивный муж с сыном находятся на балконе, а также упомянула, что муж напал на сына с топором. В ходе обследования квартиры в одной из комнат стражи порядка заметили мужчину с топором в руках. По требованию полиции он сразу же бросил топор и поднял руки вверх.

Как выяснилось позднее, отчим нанес своему пасынку телесные повреждения, ударив его топором в грудь. На место происшествия была вызвана Служба неотложной медицинской помощи, а также Госполиция.

Женщина пояснила, что в день событий пришла домой и получила от мужчина сообщение обвинительного характера о другом члене семьи, в результате чего начался скандал.

Мужчину увели в соседнюю комнату, где он сознался в содеянном и рассказал, что добровольно хочет отправиться в тюрьму. Стоит добавить, что мужчина был пьян, в чем сам и признался.

Мать сына объяснила работникам полиции, что муж уже две недели подряд употребляет алкогольные напитки.

Вскоре на место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь. После этого сын был доставлен в больницу.