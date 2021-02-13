"Мысль, достойная Левитса". В интернете потешаются над Пабриксом из-за его подписи к фото

Пабрикс в микроблоге Twitter опубликовал фотографию, на которой указывает в направлении Рижского залива. Подписал он фото словами: "Это Рижский залив. Он потихоньку замерзает".
Однако подпись Пабрикса поняли не все, некоторые даже отметили, что эти раздумья схожи с теми, что ранее заявил Эгил Левитс, мол: "У людей, умерших от Covid-19, Рождества не будет".
Нашлись и те, кого фотография и такая подпись политика просто позабавили, они применили ее и для других ситуаций.
"Это улица Томсона. Она потихоньку покрывается снегом!".
"Чего только не скажешь... это солнце, оно светит!".
"Ну, ну! Там живет Нуну".
"Мысль, достойная Левитса".
"Это налогоплательщики. Они замерзают".
"Считаю, среди ныне живущих самый большой мастер Poiting at things - это Ким Чен Ын. Его отец, конечно, был бы живым - был бы еще большим мастером. Пабрикс мог бы им подносить воды. Хотя, говорят, Ким Чен Ын тоже уже нет в живых, но это уже очередная теория заговора".