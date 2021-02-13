"Мысль, достойная Левитса". В интернете потешаются над Пабриксом из-за его подписи к фото

Пабрикс в микроблоге Twitter опубликовал фотографию, на которой указывает в направлении Рижского залива. Подписал он фото словами: "Это Рижский залив. Он потихоньку замерзает".

Šis ir Rīgas jūras līcis. Tas lēnām aizsalst! pic.twitter.com/8wfqAjmGJ8 — Artis Pabriks (@Pabriks) February 10, 2021

Однако подпись Пабрикса поняли не все, некоторые даже отметили, что эти раздумья схожи с теми, что ранее заявил Эгил Левитс, мол: "У людей, умерших от Covid-19, Рождества не будет".

Нашлись и те, кого фотография и такая подпись политика просто позабавили, они применили ее и для других ситуаций.

"Это улица Томсона. Она потихоньку покрывается снегом!".

"Чего только не скажешь... это солнце, оно светит!".

Ko tu neteiksi.. šī ir saule, tā spīd! — Artūrs Hāns (@arturshans) February 10, 2021

"Ну, ну! Там живет Нуну".

"Мысль, достойная Левитса".

Egila Lielā cienīga atziņa :) — Viktors Silkans (@Silkans) February 10, 2021

"Это Артис. Он Пабрикс".

Šis ir Artis. Viņš ir Pabriks — Mārtiņš.M. (@Flegmanis) February 10, 2021

"Это дед. Он замерзает".

This could be us, but you playin. :( pic.twitter.com/MhobkPiG5k — Dondors and 99 others (@SDondors) February 10, 2021

"Левитс, может одолжи".

Levits varbūt aizņēmies. — TT (@bumbierabols) February 11, 2021

"Это налогоплательщики. Они замерзают".

"Считаю, среди ныне живущих самый большой мастер Poiting at things - это Ким Чен Ын. Его отец, конечно, был бы живым - был бы еще большим мастером. Пабрикс мог бы им подносить воды. Хотя, говорят, Ким Чен Ын тоже уже нет в живых, но это уже очередная теория заговора".