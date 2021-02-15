Мать пятерых детей: "Я не знаю, как родители, которые работают, со всем этим справляются"

Чтобы помочь детям выполнять всю работу, женщина в настоящее время не работает, а в течение дня все время находится с детьми.

"Я не знаю, как родители, которые работают, со всем этим справляются. Я должна будить всех детей по утрам, смотреть, когда начнутся уроки. параллельно готовлю еду и служу за тем, кто и что делает", - призналась она журналистам Bez Tabu.

Гита не всегда знает ответы на все вопросы, поэтому дети - отличные помощники друг другу. Старшая дочь Виктория учится на парикмахера в Рижском техникуме стиля и моды. На данный момент необходимо выполнять практические задания, которые сделать довольно сложно, поэтому на помощь приходят младшие братья и сестры, которым каждый день делают новые прически. В свою очередь старшая сестра помогает маленьким решать математические задания. На вопрос, хотят ли они вернуться в школу, все, не задумываясь, отвечают утвердительно.

Гита обратилась к Bez Tabu так как ее смутило задание на сайте uzdevumi.lv. Чтобы дочь могла подготовиться к диагностирующей работе по латышскому языку она заказала платную услугу и получила ответы на задания. Варианты ответов вызвали широкие дискуссии в семье.

Представитель страницы полагает, что возможность ошибки на сайте - это нормально.

Эдгар Шкутанс, представитель uzdevumi.lv:

"Ежедневно порталом пользуются около 23 тысяч учителей. Около половины этих учителей создают электронные домашние задания, например, в январе ученики выполнили более миллиона домашних заданий. Также есть ошибки в учебниках, рабочих тетрадях и даже на экзаменах, что является нормальным явлением. В электронных обучающих ресурсах, эти ошибки можно исправить".

Государство не контролирует все задания. Если что-то непонятно, то сначала следует обратиться к преподавателю, который объяснит.

Конкретный пример взят из материала, подготовленного Государственным центром содержания образования (VISC), но он полностью не представлен на сайте uzdevumi.lv.

Лиене Берзиня, представитель VISC: "Мы регулярно получаем жалобы от родителей на ошибки, которые они замечают в учебниках. VISC обычно согласовывает учебники, но очень часто есть и учебные заведения, которые используют другие учебные пособия, что не запрещено. Поскольку информацию VISC не размещается на этих платформах и она доступна всем бесплатно, то следует обратиться к коммерсанту".