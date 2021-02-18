Исследование: как регулярное употребление кофеина меняет мозг?

По данным ученых, меняется серое вещество мозга, но это лишь временный эффект, сообщает австрийское издание Der Standard.

Вывод: употребляемый в рамках исследования кофеин не ухудшил сон участников эксперимента, однако ученые обнаружили изменения в сером веществе мозга.

В исследовании принимали участие 20 молодых здоровых людей, которые регулярно пили кофе и в своей обычной жизни. На протяжении 10 дней два раза в сутки они получали таблетки и в это время не должны были употреблять другой кофеин. В один период исследования они принимали таблетки с кофеином, в другой период - плацебо.

По окончании эксперимента ученые измеряли объем серого вещества в мозге участников с помощью снимков. Они также наблюдали за качеством сна испытуемых с помощью электроэнцефалограмм.

Было выявлено, что участники исследования спали одинаково глубоко независимо от того, принимали ли они таблетки с кофеином или плацебо.

Любопытно, но спустя 10 дней приема плацебо, то есть воздержания от приема кофеина, объем серого вещества в мозге участников оказывался больше, чем после такого же по длительности периода приема таблеток с кофеином.

"Наши выводы не обязательно означают, что употребление кофеина негативно влияет на мозг. Но ежедневное употребление кофеина, очевидно, меняет нашу когнитивную "аппаратуру", что как минимум дает повод для проведения дальнейших исследований", - подчеркивает одна из руководителей исследования Каролин Райхерт.