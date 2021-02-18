Чт, 18.02.2021
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Владимир Путин
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Исследование: как регулярное употребление кофеина меняет мозг?

Кофе. Иллюстративное фото ФОТО: acekreations /pixabay.com

Согласно статистическим данным, кофе или его активное вещество кофеин являются самыми потребляемыми в мире психоактивными веществами. Оказывается, регулярное употребление не проходит бесследно для нашего мозга, сообщают ученые из Базельского университета. Об этом пишет Rus.Postimees.

По данным ученых, меняется серое вещество мозга, но это лишь временный эффект, сообщает австрийское издание Der Standard.

Вывод: употребляемый в рамках исследования кофеин не ухудшил сон участников эксперимента, однако ученые обнаружили изменения в сером веществе мозга.

В исследовании принимали участие 20 молодых здоровых людей, которые регулярно пили кофе и в своей обычной жизни. На протяжении 10 дней два раза в сутки они получали таблетки и в это время не должны были употреблять другой кофеин. В один период исследования они принимали таблетки с кофеином, в другой период - плацебо.

По окончании эксперимента ученые измеряли объем серого вещества в мозге участников с помощью снимков. Они также наблюдали за качеством сна испытуемых с помощью электроэнцефалограмм.

Было выявлено, что участники исследования спали одинаково глубоко независимо от того, принимали ли они таблетки с кофеином или плацебо.

Любопытно, но спустя 10 дней приема плацебо, то есть воздержания от приема кофеина, объем серого вещества в мозге участников оказывался больше, чем после такого же по длительности периода приема таблеток с кофеином.

"Наши выводы не обязательно означают, что употребление кофеина негативно влияет на мозг. Но ежедневное употребление кофеина, очевидно, меняет нашу когнитивную "аппаратуру", что как минимум дает повод для проведения дальнейших исследований", - подчеркивает одна из руководителей исследования Каролин Райхерт.

Представляется, что кофеин уменьшает объем серого вещества в мозге, однако уже через 10 дней воздержания от употребления кофеина у участников наблюдалась значительная его регенерация. 

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