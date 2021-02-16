"Готовлюсь к судебному разбирательству": Иева Бранте получила решение полиции за стрижку в лесу

В понедельник депутат разместила публикацию с расческой, ножницами, красной розой и фотографиями, сделанными во время стрижки в лесу. В тексте Бранте подтвердила, что получила от полиции уведомление о начале процесса об административном нарушении.
Бранте также опубликовала фрагмент из решения, в котором написано, что "[...] возможно, в Гаркалнской волости, в лесном массиве Иеве Бранте были предоставлены услуги красоты".
"Готовлюсь к судебному разбирательству", - подытожила Бранте.
Напомним, ранее парикмахер Зане Мелнаце написала в Facebook, что ее отчаяние научило ее быть творческой, поэтому она предлагает укладывать волосы на открытом воздухе. "Сейчас все происходит в рамках мер безопасности, которые установлены в стране. В данном случае я бы определила это как собрание в случае необходимости, когда один член семьи может встретиться с членом другой семьи", - сказала Мелнаце.
Она поясняет, что с учетом ограничений салон красоты временно можно переименовать в "тренировку на природе".
На видео, размещенном в Facebook, видно, что парикмахер делает прическу депутату Рижской думы Иеве Бранте (NA/LRA).
"Не могу больше ждать, потому что ежемесячные платежи за квартиру и кредит нужно оплачивать сейчас", - говорит парикмахер.
Бранте написала в Facebook, что на такой шаг ее вдохновило внутреннее убеждение и непонимание ограничений правительства, которые, по ее мнению, хаотичны и объективно необоснованны. Она не отрицает Covid-19 и не оспаривает важность и необходимость вакцинации, но призывает правительство принимать обоснованные и логичные решения.