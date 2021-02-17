"Идет работа по запугиванию всех нас". Юлия Навальная дала первое интервью глянцу

О поддержке:

"Ко мне часто подходят незнакомые люди и говорят добрые слова, ободряют. После отравления вообще поддержки стало гораздо больше. И я за нее очень благодарна, она дает мне силу.

Я понимаю, что я не одна, вокруг люди, которые думают и чувствуют так же, как и я, беспокоятся о моем благополучии", - признается жена политика.

О хейте в интернете:

"В интернете, конечно, много всего негативного происходит. Но я отдаю себе отчет, что идет работа по запугиванию всех нас, и тут ничего не поделаешь.

Так что где-то 5-6 процентов пишут мне гадости, да", - сказала Юлия, отметив, что никогда не отвечает на подобные комментарии.

О страхе:

"Бывает немножко страшно, после августа - чаще. Но он не отступает, и я не буду.

Его хотят остановить не очень хорошие люди, а значит, нельзя им это позволить. Неправильно это.

И я восхищаюсь им не потому, что он мой муж, а потому, что я его сторонник и человек, который лучше всех знает, чего стоили ему все эти годы". 4

О семье:

"Свою главную задачу я вижу в том, чтобы, несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом - домом. Да и не хочу я ничего продумывать - сейчас скажу то, а потом это. Хочу быть собой", - отмечает Юлия.

Напомним, 2 февраля Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима по делу Yves Rocher - его условный срок был заменен на реальный. Учитывая время, проведенное политиком под домашним арестом, он должен выйти на свободу в 2023 году.