"Это похоже на шантаж": семья готова судиться с Союзом защиты животных из-за своей собаки

Яанус и Яне не могут поверить, что к ним относятся как к истязателям животных и они не могут получить свою собаку обратно почти два месяца.

В этой истории Яануса и Яне поддержала волостная управа Пыльтсамаа, которая по официальным каналам пыталась вернуть животное домой. Например, местные власти посоветовали семье обратиться в полицию, и семья действительно подала туда заявление о пропаже животного.

Союз защиты животных направил в полицию объяснение, согласно которому 23 декабря в деревне Нурга Пяту обнаружил неизвестный человек. Нашедший объяснил работникам Тартуского приюта, что собака напуганная, очень грязная и со свалявшейся шерстью.

"Условия, которые они предъявляют, не совсем естественные. Это слегка похоже на шантаж. Я имею в виду требование отвезти собаку в специальную ветеринарную клинику", - сказал ведущей Kuuuurija Катрин Луст старейшина волости Андрес Вяэн.

Союз защиты животных написал в полицию, что найденную собаку тартускому приюту предложила гражданка по имени Кади Рийве, которая также сказала, что посреди зимы на животном было полно клещей. Женщина якобы удалила клещей с Пяту, провела лечение от глистов и борьбу с блохами, а также обрезала колтуны. Затем Кади Рийве попросила Тартуский приют опубликовать объявление о находке собаки, что и было сделано. Результатом публикации объявления стало то, что владельцы связались с приютом, и, по данным Союза защиты животных, выяснилось, что Яанус и Яне никогда не стригли собаке когти и не мыли ее.

Дальше, как заверяет союз, произошел тот самый телефонный разговор, в ходе которого владельцы собаки якобы отказались от животного по телефону. После этого представитель Союза защиты животных сообщил матери Яануса, что для животного подыскивают новый дом, где о нем будут заботиться.

В своем объяснении для полиции Союз защиты животных написал, что они собаку не присваивали, а передали ее в новый дом после того, как от нее отказались. В частности, они пишут: "Если вопрос собственности в деле неясен, то речь идет о гражданском споре, касающемся собственности, а не о ситуации, находящейся в компетенции полиции или местного самоуправления". Другими словами, Союз защиты животных сигнализирует, что если владельца не устраивает ситуация, он должен обратиться в суд.

Кади Рийве отказалась от общения с Катрин Луст по телефону. Представитель же тартуского отделения Союза защиты животных Кристи Метса еще раз подтвердила все сказанное ранее хозяевам и полиции и добавила, что теперь вопрос собственности на собаку можно решить разве что через суд.

Катрин Луст также попросила полицию прокомментировать историю и узнала, что полицейские тоже сбиты с толку:

"Можно сказать, что ситуация прискорбная, сложная и странная. Союз защиты животных до сих пор не представил никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что за собакой не ухаживали, а владелец сам отказался от домашнего питомца. Хозяин признает, что у собаки не было чипа и она не была вакцинирована, но он готов устранить эти недостатки и очень хочет вернуть собаку. К сожалению, Союз защиты животных не проявляет никакого интереса к разрешению спорной ситуации в сотрудничестве с полицией, быстро и без суда. Поскольку это имущественный спор, мы посоветовали владельцу собаки обратиться в гражданский суд, чтобы защитить свои права и вернуть питомца. Со своей стороны, мы и дальше будем стараться помочь владельцу собаки, насколько это в наших силах".