Пн, 22.02.2021
Мы тоже должны уметь признавать ошибки Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи
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Линда Мурниеце впервые прокомментировала свой короткий третий брак

Предпринимательница Линда Мурниеце в ноябре 2020 года в третий раз вышла замуж. Ее новым избранником стал Агрис Фрейбергс из Лиепаи, но сейчас они уже больше не пара. Это сама Мурниеце подтвердила в интервью онлайн-журналу Klik.

Сейчас Линда и Агрис даже не поддерживают дружеских отношений. 

"У меня с ним нет никаких отношений и никогда не будет. Я очень хорошо лажу с отцом своих детей [Раймонд Мурниекс - первый муж Линды. - Прим. ред.], который до сих пор остается одним из моих самых близких друзей. Мы были женаты много лет, у нас выросли дети. В жизни хватает этого бывшего мужа", - заявила Мурниеце в интервью.

Третий брак Линда сравнила с записью в Twitter: "Назову некоторых людей, которые попадали в мою жизнь, ситуациями, которые сбивали с толку".

Мурниеце признается, что последний брак для нее ничего не значит, но о таком событии остался лишь факт. Между парой не было любви. "Великая любовь возникает только с годами, мне пятьдесят один год, я думаю головой. Любовь проходит через разум".

Целиком интервью с Линдой Мурниеце можно прочитать здесь!

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