Линда Мурниеце впервые прокомментировала свой короткий третий брак

Сейчас Линда и Агрис даже не поддерживают дружеских отношений.

"У меня с ним нет никаких отношений и никогда не будет. Я очень хорошо лажу с отцом своих детей [Раймонд Мурниекс - первый муж Линды. - Прим. ред.], который до сих пор остается одним из моих самых близких друзей. Мы были женаты много лет, у нас выросли дети. В жизни хватает этого бывшего мужа", - заявила Мурниеце в интервью.

Третий брак Линда сравнила с записью в Twitter: "Назову некоторых людей, которые попадали в мою жизнь, ситуациями, которые сбивали с толку".

Мурниеце признается, что последний брак для нее ничего не значит, но о таком событии остался лишь факт. Между парой не было любви. "Великая любовь возникает только с годами, мне пятьдесят один год, я думаю головой. Любовь проходит через разум".