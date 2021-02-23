Вт, 23.02.2021
Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить. Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
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Муж Вайры Вике-Фрейберги сообщил, что в прошлом году победил рак

Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга с супругом Имантом Фрейбергом ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В прошлом году у супруга бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Иманта Фрейберга обнаружили злокачественную опухоль.

"Болезнь обнаружили прошлым летом. К счастью - на ранней стадии", - подтвердил изданию Kas Jauns? Фрейбергс.

Он отмечает, что ему удалось победить рак благодаря новейшим методам лечения, доступным в Латвии.

Имантс Фрейбергс подчеркивает, что чувствует себя хорошо - в его случае самой большой удачей было то, что опухоль обнаружили своевременно.

Как известно, в прошлом году пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни. 

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