Муж Вайры Вике-Фрейберги сообщил, что в прошлом году победил рак
В прошлом году у супруга бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Иманта Фрейберга обнаружили злокачественную опухоль.
В прошлом году у супруга бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Иманта Фрейберга обнаружили злокачественную опухоль.
"Болезнь обнаружили прошлым летом. К счастью - на ранней стадии", - подтвердил изданию Kas Jauns? Фрейбергс.
Имантс Фрейбергс подчеркивает, что чувствует себя хорошо - в его случае самой большой удачей было то, что опухоль обнаружили своевременно.
Как известно, в прошлом году пара отпраздновала бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни.