Муж Вайры Вике-Фрейберги сообщил, что в прошлом году победил рак

Он отмечает, что ему удалось победить рак благодаря новейшим методам лечения, доступным в Латвии.

Имантс Фрейбергс подчеркивает, что чувствует себя хорошо - в его случае самой большой удачей было то, что опухоль обнаружили своевременно.