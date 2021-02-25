Чт, 25.02.2021
Трудно понять, как правительство может демонстрировать явное безразличие к выживанию крупнейшей в Латвии отрасли, одновременно усложняя повседневную жизнь людей и подрывая эпидемиологическую безопасность. Андрис Козловскис, Depo DIY
Андрис Козловскис, Depo DIY

Больше 8000 пожилых людей сегодня получат приглашения на прививку от Covid-19

ФОТО: Pexels

Продолжая вакцинацию от Covid-19 людей старше 70 лет, сегодня, 25 февраля, Бюро вакцинации разошлет приглашения связаться со своим семейным врачом, чтобы сделать прививку, более чем 8300 пожилым людям, сообщила представитель бюро Агнесе Стразда.

Приглашения будут отправлены по СМС и электронной почте. Приглашения отправляются по контактным данным, указанным пожилыми людьми на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989. Приглашение отправляется тем людям, которые хотят сделать прививку на территории, где находится практика их семейного врача, если она предоставляет услуги вакцинации.

Прививку от Covid-19 можно сделать в 521 практике семейных врачей по всей Латвии.

В минувшие выходные первые пожилые люди старше 70 лет, записавшиеся на прививку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, были приглашены на вакцинацию в три рижские больницы.

Всего на сайте manavakcina.lv и по телефону 8989 на прививку от Covid-19 записалось более 123 000 человек.

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