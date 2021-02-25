Больше 8000 пожилых людей сегодня получат приглашения на прививку от Covid-19

Приглашения будут отправлены по СМС и электронной почте. Приглашения отправляются по контактным данным, указанным пожилыми людьми на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989. Приглашение отправляется тем людям, которые хотят сделать прививку на территории, где находится практика их семейного врача, если она предоставляет услуги вакцинации.

Прививку от Covid-19 можно сделать в 521 практике семейных врачей по всей Латвии.

В минувшие выходные первые пожилые люди старше 70 лет, записавшиеся на прививку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, были приглашены на вакцинацию в три рижские больницы.