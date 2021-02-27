Фонд Немцова присудил премию за 2021 год Алексею Навальному

Лауреатом премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России за 2021 год стал российский политик Алексей Навальный, осужденный на реальный срок после возвращения в Россию из Германии и отравления его боевым веществом из семейства "Новичок". "Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России", - заявил в субботу, 27 февраля, присуждающий премию Фонд Бориса Немцова.

По словам руководства фонда, за годы деятельности Навальному удалось стать "самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире". Присуждая премию Навальному в шестую годовщину убийства Бориса Немцова, фонд потребовал его немедленного освобождения.

Соучредители и Совет Фонда Бориса Немцова за свободу своим решением присудили политику Алексею Навальному премию Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Фонд Немцова требует немедленного освобождения Алексея Навального. #Навальный2021 pic.twitter.com/mF3vQNvfy3 — Nemtsov Foundation (@NemtsovF) February 27, 2021

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

В Москве 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. В ближайшие дни ЕС собирается объявить о санкциях за преследование российского оппозиционера.

Убийство Бориса Немцова