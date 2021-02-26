Пт, 26.02.2021
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"Никакой угрозы его здоровью и жизни не существует": Глава ФСИН подтвердил, что Навального перевели в колонию

ФОТО: Reuters/ScanPix

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что российский политик Алексей Навальный этапирован из СИЗО в Москве в колонию, сообщает "Медуза".

"Я гарантирую, что никакой угрозы его здоровью и жизни не существует", - сказал глава ФСИН.

В какую именно колонию отправили Навального, Калашников не уточнил:

"Он по решению суда убыл там, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона".

По его словам, в колонии Навальный "будет содержаться в условиях абсолютно нормальных". "Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на сто процентов", - приводит его слова "Медуза".

Ранее сообщалось, что 25 февраля Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".

Напомним, Симоновский районный суд Москвы 2 февраля признал Алексея Навального виновным в нарушении обязанностей условно осужденного по делу Yves Rocher и отправил его в колонию. 20 февраля Мосгорсуд признал этот приговор законным.

Алексей Навальный должен будет провести в заключении два с половиной года.

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