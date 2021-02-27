"Токсичная атмосфера": принц Гарри рассказал, почему увез семью из Великобритании

"Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно. Все мы знаем, какой бывает британская пресса.

И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера", 2

- цитирует герцога Сассекского Русская служба BBC.

Напомним, сейчас принц Гарри вместе с Меган Маркл и их сыном Арчи проживают в Калифорнии. Пара ждет второго ребенка.

Это первое подробное интервью принца после переезда семьи в Калифорнию.

"Я сделал то, что сделал бы на моем месте всякий муж и отец - увез семью, но я всегда буду вносить какой-то вклад. Моя жизнь - в служении обществу, и Меган принимает это", - так принц Гарри ответил на вопрос о том, чем он будет заниматься после отмены Covid-ограничений.

Помимо этого, герцог Сассекский поделился, что королева и герцог Эдинбургский общаются с ним в Zoom и посредством платформы любуются, как их правнук "бегает вокруг".

По словам принца Гарри, бабушка прислала малышу в подарок на Рождество вафельницу, а первое слово, сказанное Арчи, было "крокодил". 2