В горной местности, примерно в 100 км от столицы Узбекистана Ташкента, есть секретный особняк и комплекс отдыха, построенный специально для президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и его семьи. По данным расследования узбекской службы RFE/RL, строительство этого комплекса обошлось в несколько сотен миллионов долларов США.

Строительство особняка началось уже в феврале 2017 года, всего через два месяца после того, как Мирзиеев стал президентом, сменив умершего авторитарного лидера Ислама Каримова.

Спустя месяц после вступления в должность 14 января 2017 года Мирзиеев выступил в парламенте с речью о ситуации в стране. В своем выступлении он затронул ряд важных вопросов, пообещав улучшить соблюдение прав человека, большую открытость и прозрачность власти, а также приложить более серьезные усилия по борьбе с коррупцией. В своем выступлении Мирзиеев также попытался дистанцироваться от авторитарного стиля своего предшественника.

В своем выступлении Мирзиеев поднял вопрос о фискальной ответственности государства.

"Я очень хорошо знаю, как обращаться с деньгами. Государственный бюджет не безграничен, поэтому мы должны тратить деньги с умом, добиваясь определенных целей", - подчеркнул в своем выступлении Мирзиеев. 2

Однако всего через несколько недель после выступления президента несколько государственных компаний начали секретный проект, направленный на строительство эксклюзивного комплекса для президента.

Существование проекта секретной резиденции RFE/RL подтвердили несколько источников, которые принимали непосредственное участие в его реализации или были очень хорошо информированы о ходе его разработки.

Резиденция Мирзиеева построена в природном заповеднике в Ташкентской области, возведенный незадолго до строительства самого объекта. Особняк тщательно скрыт от общественности - доступ в комплекс возможен только через охраняемые контрольно-пропускные пункты.

Источники информации об особняке Мирзиеева готовы говорить только анонимно, так как опасаются возможных репрессий со стороны властей. Они отмечают, что особняк для узбекского отца, а именно так президента называют в Узбекистане, стоил несколько сотен миллионов долларов.

Пока узбекские власти не комментируют, почему на месте, где был построен секретный комплекс, возвели природный заповедник.

Между тем жители окрестностей отмечают, что реализация проекта привела к перебоям в водоснабжении близлежащих сел. 2

Представитель государственной железнодорожной компании Узбекистана, курировавший реализацию проекта, указывает, что все строительные работы, проводимые на объекте, являются конфиденциальной информацией.

По словам строителей, принимавших участие в возведении комплекса, у каждого пришедшего на объект сотрудников были изъяты телефоны. По этой причине журналистам не удалось найти никаких изображений, сделанных внутри комплекса.

Связанные с этим проектом немногочисленные документы, которые имеются в открытом доступе, связывают комплекс с Узбекской железной дорогой, поскольку строительство велось на земле, принадлежащей этому предприятию. Документы также подтверждают участие в этом проекте еще нескольких госкомпаний.

О связи горного комплекса с президентом Мирзиеевым наглядно свидетельствует факт, объединяющий его с другими президентскими резиденциями - территория над ними закрыта для полетов. 2