"Папина дача": секретный особняк президента Узбекистана
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В горной местности, примерно в 100 км от столицы Узбекистана Ташкента, есть секретный особняк и комплекс отдыха, построенный специально для президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и его семьи. По данным расследования узбекской службы RFE/RL, строительство этого комплекса обошлось в несколько сотен миллионов долларов США.
Строительство особняка началось уже в феврале 2017 года, всего через два месяца после того, как Мирзиеев стал президентом, сменив умершего авторитарного лидера Ислама Каримова.
Спустя месяц после вступления в должность 14 января 2017 года Мирзиеев выступил в парламенте с речью о ситуации в стране. В своем выступлении он затронул ряд важных вопросов, пообещав улучшить соблюдение прав человека, большую открытость и прозрачность власти, а также приложить более серьезные усилия по борьбе с коррупцией. В своем выступлении Мирзиеев также попытался дистанцироваться от авторитарного стиля своего предшественника.
В своем выступлении Мирзиеев поднял вопрос о фискальной ответственности государства.
Однако всего через несколько недель после выступления президента несколько государственных компаний начали секретный проект, направленный на строительство эксклюзивного комплекса для президента.
Существование проекта секретной резиденции RFE/RL подтвердили несколько источников, которые принимали непосредственное участие в его реализации или были очень хорошо информированы о ходе его разработки.
Резиденция Мирзиеева построена в природном заповеднике в Ташкентской области, возведенный незадолго до строительства самого объекта. Особняк тщательно скрыт от общественности - доступ в комплекс возможен только через охраняемые контрольно-пропускные пункты.
Источники информации об особняке Мирзиеева готовы говорить только анонимно, так как опасаются возможных репрессий со стороны властей. Они отмечают, что особняк для узбекского отца, а именно так президента называют в Узбекистане, стоил несколько сотен миллионов долларов.
Пока узбекские власти не комментируют, почему на месте, где был построен секретный комплекс, возвели природный заповедник.
Представитель государственной железнодорожной компании Узбекистана, курировавший реализацию проекта, указывает, что все строительные работы, проводимые на объекте, являются конфиденциальной информацией.
По словам строителей, принимавших участие в возведении комплекса, у каждого пришедшего на объект сотрудников были изъяты телефоны. По этой причине журналистам не удалось найти никаких изображений, сделанных внутри комплекса.
Связанные с этим проектом немногочисленные документы, которые имеются в открытом доступе, связывают комплекс с Узбекской железной дорогой, поскольку строительство велось на земле, принадлежащей этому предприятию. Документы также подтверждают участие в этом проекте еще нескольких госкомпаний.
Таких закрытых территорий над резиденциями президента в Узбекистане шесть.