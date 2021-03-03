Ср, 3.03.2021
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Какой вибратор выбрать - классический или многофункциональный?

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Вибратором может считаться любая секс-игрушка, которая вибрирует. Однако у вибраторов есть категории и более точные названия. В этот раз мы поговорим о двух самых популярных типах вибраторов - классическом и многофункциональном.

Классический вибратор - это фаллическая секс-игрушка с вибрацией. Обычно используются для проникающей вагинальной стимуляции.

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Если классический вибратор имеет ограничивающую деталь в основании, то его также можно использовать анально. Ограничивающая деталь необходима, чтобы игрушка не проскользнула слишком глубоко в анальное отверстие. Классические вибраторы могут быть реалистичными, очень похожими на пенис. Однако менее реалистичные модели с более изогнутой формой больше подходят для вагинального использования, поскольку они лучше соответствуют анатомии влагалища и могут более эффективно стимулировать зону G.

Самая частая ошибка, которую допускают при покупке классических вибраторов, - это мнение, что нужно просто ввести его во влагалище, включить вибрацию и ждать чуда. Достичь кульминации исключительно от вагинальной стимуляции можно в крайне редких случаях и только при очень высокой вагинальной чувствительности. 75% женщин нуждаются в дополнительной стимуляции клитора для достижения оргазма. Это логично, ведь клитор - главный орган удовольствия. Единственная функция клитора - доставлять удовольствие, тогда как стенки влагалища, в большинстве случаев, недостаточно чувствительны и даже не могут быть названы полноценной эрогенной зоной.

Чтобы использование классического вибратора было максимально приятным, прежде всего, его нужно использовать в уже возбужденном состоянии. Введение вибратора в невозбужденное тело может даже вызвать дискомфорт. Вибратор следует рассматривать как инструмент, помогающий нам отреагировать на сексуальное напряжение, а не как самодостаточное устройство, которое сделает всю работу за нас.

Во-вторых, для получения удовольствия важно стимулировать определенные области. Для пробуждения нервных окончаний, наращивания возбуждения, еще до введения, вибратором можно стимулировать вульву (наружные половые органы женщины - половые губы и головка клитора). Внутри это может быть стимуляция зоны G или массаж шейки матки, но в большинстве случаев потребуется дополнительная стимуляция клитора параллельно с использованием классического вибратора. Это можно делать пальцами, другой секс-игрушкой или орально - главное найти наиболее приятное сочетание.

Многофункциональные вибраторы - это такие вибраторы, которые, помимо основной части, имеют еще отросток для стимуляции клитора снаружи.

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Их еще называют «вибраторы-кролики». В прошлом у большого процента таких игрушек, клиторальный отросток был в форме ушек кролика или самого кролика. У более современных моделей, которые лучше соответствуют анатомии, эта часть больше похожа на хвостик или ладонь, покрывающую большую часть головки клитора и область вокруг нее.

Наиболее приятную стимуляцию дадут модели с изогнутой внутренней частью и более широким клиторальным стимулятором. Хорошая эластичность игрушки также будет отличным помощником для поиска самых приятных углов и поз.

Длина, диаметр и рельеф вставляемой части должны выбираться в соответствии с индивидуальной анатомией и предпочтениями в плане удовольствия. Один из самых популярных и современных вибраторов типа "кролик" Fun Factory Miss Bi весьма короткий, что сбивает с толку большинство людей. Однако длина этой игрушки соответствует средней длине влагалища, а изгиб этой конкретной игрушки соответствует анатомии удовольствия - она ​​удобно помещается во влагалище и точно стимулирует зону G. Внешняя часть игрушки заботится об удовольствии клитора. Такая точная и одновременная стимуляция важных областей удовольствия может вызвать оргазм очень быстро, даже за несколько минут!

Хотя эта многофункциональная игрушка отлично подходит для одиночной игры, ее определенно можно использовать и с партнером. Все зависит от вашей фантазии! Давно развеяны мифы о том, что такие игрушки выбирают только одинокие дамы.

Что нужно учитывать при выборе вибратора?

  • Самым приятным и безопасным материалом для игрушки будет силикон или медицинский силикон, так как он гипоаллергенен - ​​полностью безопасен при контакте со слизистой оболочкой. Вибраторы из ПВХ, винила и ТПЭ менее безопасны в использовании, поскольку могут вызвать раздражение слизистой оболочки, аллергические реакции и молочницу.
  • Игрушка будет мощной и водонепроницаемой только в том случае, если она будет подзаряжаемой. Игрушки с питанием от батареек не будут такими водонепроницаемыми, у них гораздо меньше мощность и меньшее время работы.
  • Эластичность как вагинальной, так и клиторальной частей поможет найти наиболее приятные для стимуляции позы.
  • Ручка игрушки должна быть удобной, а кнопочная панель управления понятной и простой в переключении, чтобы облегчить использование, а не усложнять его.
  • Вибратор всегда должен использоваться с лубрикантом на водной основе. Не рекомендуется использовать лубриканты на основе силикона, так как они могут повредить материал и механизм, попав в него.

Используя одну и ту же игрушку вагинально и анально, во время анальных игр используй презерватив, чтобы не смешивать микрофлоры. Микрофлора влагалища очень чувствительна к посторонним микроорганизмам, которые могут вызвать дисбактериоз и воспаления.

Здесь Ты найдешь классические вибраторы высочайшего качества, а тут смотри также подборку наиболее эффективных многофункциональных "кроликов". В следующей статье мы поговорим о клиторальных вибраторах.

Галерея: Какой вибратор выбрать - классический или многофункциональный?

Статья вышла в сотрудничестве с SexyStyle

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