Какой вибратор выбрать - классический или многофункциональный?

Классический вибратор - это фаллическая секс-игрушка с вибрацией. Обычно используются для проникающей вагинальной стимуляции.

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Если классический вибратор имеет ограничивающую деталь в основании, то его также можно использовать анально. Ограничивающая деталь необходима, чтобы игрушка не проскользнула слишком глубоко в анальное отверстие. Классические вибраторы могут быть реалистичными, очень похожими на пенис. Однако менее реалистичные модели с более изогнутой формой больше подходят для вагинального использования, поскольку они лучше соответствуют анатомии влагалища и могут более эффективно стимулировать зону G.

Самая частая ошибка, которую допускают при покупке классических вибраторов, - это мнение, что нужно просто ввести его во влагалище, включить вибрацию и ждать чуда. Достичь кульминации исключительно от вагинальной стимуляции можно в крайне редких случаях и только при очень высокой вагинальной чувствительности. 75% женщин нуждаются в дополнительной стимуляции клитора для достижения оргазма. Это логично, ведь клитор - главный орган удовольствия. Единственная функция клитора - доставлять удовольствие, тогда как стенки влагалища, в большинстве случаев, недостаточно чувствительны и даже не могут быть названы полноценной эрогенной зоной.

Чтобы использование классического вибратора было максимально приятным, прежде всего, его нужно использовать в уже возбужденном состоянии. Введение вибратора в невозбужденное тело может даже вызвать дискомфорт. Вибратор следует рассматривать как инструмент, помогающий нам отреагировать на сексуальное напряжение, а не как самодостаточное устройство, которое сделает всю работу за нас.

Во-вторых, для получения удовольствия важно стимулировать определенные области. Для пробуждения нервных окончаний, наращивания возбуждения, еще до введения, вибратором можно стимулировать вульву (наружные половые органы женщины - половые губы и головка клитора). Внутри это может быть стимуляция зоны G или массаж шейки матки, но в большинстве случаев потребуется дополнительная стимуляция клитора параллельно с использованием классического вибратора. Это можно делать пальцами, другой секс-игрушкой или орально - главное найти наиболее приятное сочетание.

Многофункциональные вибраторы - это такие вибраторы, которые, помимо основной части, имеют еще отросток для стимуляции клитора снаружи.

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Их еще называют «вибраторы-кролики». В прошлом у большого процента таких игрушек, клиторальный отросток был в форме ушек кролика или самого кролика. У более современных моделей, которые лучше соответствуют анатомии, эта часть больше похожа на хвостик или ладонь, покрывающую большую часть головки клитора и область вокруг нее.

Наиболее приятную стимуляцию дадут модели с изогнутой внутренней частью и более широким клиторальным стимулятором. Хорошая эластичность игрушки также будет отличным помощником для поиска самых приятных углов и поз.