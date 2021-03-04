Пособие пенсионерам и миллион доз вакцины: правительство сообщило о новых решениях

В пресс-конференции приняли участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш;

министр здравоохранения Даниэль Павлютс;

министр благосостояния Рамона Петравича;

министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс.

Видео: Пресс-конференция правительства

Латвия закупит еще 1,1 миллиона вакцин Pfizer/BioNTech

Латвия дополнительно приобретет 1,1 млн доз вакцины от Covid-19 производства Pfizer и BioNTech, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Поставки этих вакцин ожидаются со второго квартала до конца этого года.

Правительство утвердило пособие в 200 евро для пенсионеров и людей с инвалидностью

Правительство поддержало выделение единоразового пособия в размере 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Единовременное пособие в размере 200 евро в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным из-за распространения Covid-19, будет предоставлено получателям пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца. Право на получение пособия будет также у людей, получающих компенсацию по потере трудоспособности или государственное пособие социального обеспечения.

Дополнительное единовременное пособие в размере 200 евро будет выплачиваться получателям пособия по уходу за ребенком с инвалидностью или пособия для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.