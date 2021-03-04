Пособие пенсионерам и миллион доз вакцины: правительство сообщило о новых решениях

В пресс-конференции приняли участие:
- премьер-министр Кришьянис Кариньш;
- министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
- министр благосостояния Рамона Петравича;
- министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс.
Видео: Пресс-конференция правительства
Латвия закупит еще 1,1 миллиона вакцин Pfizer/BioNTech
Латвия дополнительно приобретет 1,1 млн доз вакцины от Covid-19 производства Pfizer и BioNTech, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Поставки этих вакцин ожидаются со второго квартала до конца этого года.
Правительство утвердило пособие в 200 евро для пенсионеров и людей с инвалидностью
Правительство поддержало выделение единоразового пособия в размере 200 евро пенсионерам и людям с инвалидностью, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Единовременное пособие в размере 200 евро в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным из-за распространения Covid-19, будет предоставлено получателям пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности и пенсии по потере кормильца. Право на получение пособия будет также у людей, получающих компенсацию по потере трудоспособности или государственное пособие социального обеспечения.
Дополнительное единовременное пособие в размере 200 евро будет выплачиваться получателям пособия по уходу за ребенком с инвалидностью или пособия для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.
Выплата пособий может начаться в апреле. На реализацию этой меры поддержки предположительно потребуется 112,5 млн евро.