В Латвии около 6000 постояльцев пансионатов заразились Covid-19; скончались 379 человек

Заболело также большое количество сотрудников пансионатов - 2430 человек.

Уже год мы перестраивали нашу жизнь с одной целью - не допустить заболевания Covid-19 у пожилых людей. В наибольшей опасности находятся пожилые люди, живущие в пансионатах, потому что там сложно дистанцироваться и изолироваться. Во многих случаях, если кто-то заболевает, заражается сотня.

Лишь 0,5 процента населения Латвии живет в пансионатах, но они составляют пятую часть всех жертв Covid-19.

Весной прошлого года Министерство благосостояния разослало домам престарелых инструкции, как избежать заражения коронавирусом - ограничить посещения, следить за здоровьем жителей, дезинфицировать помещения. Осенью стало ясно, что это не помогло, и очагами болезни становилось все больше и больше пансионатов. К концу года заразились 4000 или треть всех постояльцев пансионатов, 137 человек умерли.

Министерство благосостояния располагало информацией только о вспышках в 25 государственных домах престарелых. Не было системы, как получить актуальные данные из всех муниципальных домов престарелых.

Министерство благосостояния начало действовать после двух постановлений премьер-министра, жалобы в Государственный контроль и заявления партнеров по коалиции об отставке министра. 22 января она направила в пансионаты запрос о количестве заболевших и умерших.

Документ, заполненный домами престарелых, свидетельствует о стремительном ухудшении ситуации. Пока Министерство благосостояния во главе с Рамоной Петравичей колебалось,

только за три недели января в пансионатах заразилась тысяча человек, 112 человек скончались.

Несколько дней спустя Министерства благосостояния, здравоохранения, защиты среды и регионального развития представили правительству план предотвращения массовых заражений в пансионатах. План состоял в том, чтобы еженедельно проверять всех сотрудников и постояльцев, консультироваться с руководством домов престарелых на удаленных конференциях каждую неделю, выплачивать доплаты тем, кто ухаживает за больными, получать данные о больных и умерших из учреждений каждый день. Однако Министерство благосостояния не делилось статистикой.

Петравича говорит, что летом она писала письма и главам самоуправлений, и руководителям социальных служб, предупреждая о второй волне: "Так как у нас было время, летом в социальных центрах мы оборудовали помещения для изоляции, закупили дезинфицирующие средства и установили камеры для контроля потока людей.

Так как мы были готовы ко второй волне, и это, наверное, важно, почему в нашей стране, по сравнению с тем, что происходило в пансионатах других стран, мы довольно легко вышли из этой ситуации.

Но, конечно, к каждому случаю нужно относиться со всей серьезностью, и каждый потерянный человек - это безмерное горе для близких".

В настоящее время инфекция попадает в пансионаты только двумя путями - от больных работников или от постояльцев, заразившихся в больнице.

Центры социальной помощи сейчас готовятся к третьей волне эпидемии. На сегодняшний день первую вакцину от Covid-19 получили пять тысяч человек, живущих в домах престарелых. Другим это не разрешают родственники или врачи, а также тот факт, что они недавно переболели Covid-19.