Эстония: мать почти три года судилась с властями из-за одной буквы в имени дочери и выиграла суд

Государственный суд сегодня решил, что не возьмет в рассмотрение кассационную жалобу, поданную горуправой Раквере в феврале. Это, в свою очередь, означает, что решение Тартуского окружного суда, согласно которому родителю разрешают назвать свою 2,5-летнюю дочь именем Nelery, остается в силе.
Спор начался из-за того, что мать ребенка, Кадри, решила назвать свою родившуюся осенью 2018 года дочь именем Nelery с буквой Y на конце. Но местные власти отказались регистрировать такое имя из-за буквы Y, сославшись на то, что это не эстонская буква. В итоге ребенка официально записали Neleri.
"Буквально только что увидела сообщение, но еще не успела посмотреть, - комментирует Кадри хорошие новости из суда. - Прошло всё хорошо. Теперь у города нет ни одного аргумента против, и они должны изменить имя. Это отлично. От радости я в замешательстве".
В 2018 году Кадри обратилась в Министерство внутренних дел, потому что человек с именем Nelery уже существовал в Регистре населения Эстонии. Министерство не удовлетворило жалобу, отметив, что в соответствии с законом об именах иностранные имена должны использоваться в иностранных государствах. Однако министерство не смогло подтвердить, что это имя иностранное, писал ранее Rus.ERR.
После этого мать ребенка подала иск в Тартуский административный суд с просьбой частично аннулировать свидетельство о рождении и обязать горуправу Раквере заменить имя Neleri на Nelery. Осенью 2019 года суд удовлетворил эту жалобу и заявил, что было бы неправомерно считать все имена, оканчивающиеся на Y, иностранными. Горуправа Раквере оспорила это решение суда в Тартуском окружном суде, подчеркнув в своем иске, что, согласно правилам орфографии, Y - это иностранная буква. Окружной суд оставил в силе решение административного суда. Однако горуправа Раквере оспорила это решение в Госсуде. Госсуд установил, что окружной суд недостаточно тщательно рассмотрел жалобу, и направил ее в окружной суд на повторное рассмотрение. Дело было рассмотрено вновь, но результат остался неизменным.