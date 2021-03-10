Эстония: мать почти три года судилась с властями из-за одной буквы в имени дочери и выиграла суд

Государственный суд сегодня решил, что не возьмет в рассмотрение кассационную жалобу, поданную горуправой Раквере в феврале. Это, в свою очередь, означает, что решение Тартуского окружного суда, согласно которому родителю разрешают назвать свою 2,5-летнюю дочь именем Nelery, остается в силе.

Спор начался из-за того, что мать ребенка, Кадри, решила назвать свою родившуюся осенью 2018 года дочь именем Nelery с буквой Y на конце. Но местные власти отказались регистрировать такое имя из-за буквы Y, сославшись на то, что это не эстонская буква. В итоге ребенка официально записали Neleri.

"Буквально только что увидела сообщение, но еще не успела посмотреть, - комментирует Кадри хорошие новости из суда. - Прошло всё хорошо. Теперь у города нет ни одного аргумента против, и они должны изменить имя. Это отлично. От радости я в замешательстве". 1

В 2018 году Кадри обратилась в Министерство внутренних дел, потому что человек с именем Nelery уже существовал в Регистре населения Эстонии. Министерство не удовлетворило жалобу, отметив, что в соответствии с законом об именах иностранные имена должны использоваться в иностранных государствах. Однако министерство не смогло подтвердить, что это имя иностранное, писал ранее Rus.ERR.