Как обуздать ненасытный аппетит во время сидения дома?

Специалист по питанию Тене напоминает, что основные принципы здорового питания - всегда актуальны. Один из них: в день желательно принимать 5-10 порций овощей, фруктов или ягод (одна порция - это небольшая горстка). Хороший вариант, как привести в порядок свое меню, - это следовать принципу разделенной тарелки, то есть разделить любое блюдо на три части, четверть из которых составляют источники углеводов (крупы, картофель, макароны), четверть из которых являются продукты, богатые белком (бобовые, яйца, рыба, нежирное мясо), а половина - овощи или фрукты.

Физическая активность: хороший инструмент для позитивных изменений в пищевых привычках

Занятия спортом и физические упражнения помогают высвободить так называемые гормоны счастья, что, в свою очередь, снижает желание улучшить настроение едой. С каждым днем увеличивая физические нагрузки, люди нередко уделяют внимание меню и другим важным для здоровья привычкам. Несомненно - вести активный распорядок дня может показаться сложной задачей, но это действительно ключ к хорошему самочувствию на физическом, умственном и эмоциональном уровне. Движения снимают стресс и улучшают качество сна.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут в неделю уделять тренировкам средней интенсивности или 75 минут в неделю - тренировкам высокой интенсивности. Например:

пять раз в неделю по 30 минут вы можете заниматься скандинавской ходьбой, бегать кросс, ездить на велосипеде, подниматься по лестнице или выполнять физические упражнения в домашних условиях;

пять раз в неделю по 15 минут прекрасно можно заниматься фитнесом с виртуальным тренером, интервальным и челночным бегом или выполнять силовые упражнения.

Следует учесть, что ходьба вследствие а ее низкой интенсивности не может быть включена в рекомендуемые 150 минут активности в неделю, но она, несомненно, улучшает работу мозга и самочувствие в целом. Если почти весь день проводить дома, ценны даже небольшие занятия. В середине рабочего дня можно запланировать короткие активные перерывы, например:

пять минут прыжков со скакалкой в саду или во дворе;

подняться по лестнице многоквартирного дома;

энергично выполнить работы по уборке дома - развесить одежду, вымыть посуду, сложить "разбросанную" по дому одежду и убрать ее в шкаф;

весной и летом - прополоть, посадить растения; осенью - сгрести листья; зимой - почистить от снега дорожки у дома;

выгулять собаку медленным шагом.