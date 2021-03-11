Павлютс о личном: "В последние годы в моей жизни случился надлом из-за развода"
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс изданию Ieva раскрыл детали своей личной жизни. Он рассказал, что в последние годы ему было нелегко.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс изданию Ieva раскрыл детали своей личной жизни. Он рассказал, что в последние годы ему было нелегко.
"Совпало так, что в последние годы в моей жизни случился надлом из-за развода, из-за того, что мои дети больше не живут со мной, а с их матерью за границей.[...] Время пандемии особенное, потому что я никуда не еду, а дети живут в Брюсселе в новой семье со своей матерью. Так мы решили", - рассказал Павлютс.
Министр добавил, что в последние годы проводил много времени вместе с сыновьями.
"Сейчас мы с сыновьями созваниваемся, играем в игры по Сети. Но я не могу дождаться того момента, когда смогу к ним поехать, посмотреть, как они живут, в какую школу ходят, как проходит их день, может быть встретить кого-то из их друзей. Cыновьям сейчас 9 и 12 лет. Это работа, которая создаст связь длиной во всю жизнь", - указал он.
Сейчас Павлютс состоит в отношениях с политиком и руководителем проектов Элиной Гринхоф.
Интервью целиком можно прочитать в новом номере журнала Ieva!