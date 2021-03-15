В Эстонии построят магазин Ikea

По словам исполнительного директора Ikea в странах Балтии Йоханнеса Йоханнессона, начало строительных работ является важной вехой в деятельности Ikea в Эстонии.

"Ikea вошла на рынок Эстонии в августе 2019 года. Тогда в Таллине начал работать интернет-магазин и пункт выдачи товаров. Мы очень благодарны за успешное начало, которое превзошло все наши ожидания. Теперь мы готовы осуществить следующий шаг - предложить жителям Эстонии полный опыт использования Ikea", - отметил Йоханнессон.