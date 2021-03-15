Пн, 15.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения о будущем e-veselība

В Эстонии построят магазин Ikea

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Строительный концерн Nordecon и компания Viljandi Real Estate подписали договор о строительстве магазина Ikea недалеко от Таллина в деревне Курна волости Раэ. Сумма договора без налога с оборота составляет почти 23 млн евро.

Открытие двухэтажного здания площадью 30 000 кв. м намечено на осень 2022 года.

Помимо магазина, в здании разместятся ресторан, шведский продуктовый рынок и бистро, сообщает Ikea.

Строительные работы начнутся, как только местное самоуправление выдаст необходимые разрешения. Как ожидается, работы продлятся 16 месяцев.

По словам исполнительного директора Ikea в странах Балтии Йоханнеса Йоханнессона, начало строительных работ является важной вехой в деятельности Ikea в Эстонии.

"Ikea вошла на рынок Эстонии в августе 2019 года. Тогда в Таллине начал работать интернет-магазин и пункт выдачи товаров. Мы очень благодарны за успешное начало, которое превзошло все наши ожидания. Теперь мы готовы осуществить следующий шаг - предложить жителям Эстонии полный опыт использования Ikea", - отметил Йоханнессон.

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