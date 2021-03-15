Российское оппозиционное СМИ пожаловалось на стойкий химический запах в редакции

По сообщению газеты, в помещениях редакции сохраняется стойкий резкий химический запах - его чувствуют все посетители и сотрудники редакции и других организаций, которые расположены в том же здании.
Надежда Прусенкова, пресс-секретарь "Новой газеты" сообщила, что никто из сотрудников издания не пострадал. На место прибыли представители МЧС, МВД и ФСБ. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщили, что содержание вредных веществ в здании - допустимое.
Сотрудники "Новой газеты" сообщили, что появившийся в редакции запах похож на запах, появившийся в доме журналистки газеты Юлии Латыниной после того, как в 2017 году его обрызгали неизвестным едким газом.
Тогда "Новая газета" заказала независимую экспертизу, которая, установила, что вещество, которым было обрызгано здание, "представляет высокую опасность для здоровья и жизни человека".