Контрабанда из Беларуси: в грузе щепы обнаружены 1,2 миллиона сигарет

Сигареты были спрятаны в вагонах грузовых поездов, которыми ввозили измельченную древесину (щепу) из Беларуси.

В пятницу, 12 марта, сотрудники пункта таможенного контроля Даугавпилсской товарной станции совместно с сотрудниками LDZ Cargo провели контроль двух вагонов, в которых ввозился груз щепы из Беларуси. Поезд пересек границу на MKP Индра и по подозрению в перемещении незадекларированных товаров был отправлен таможней на контроль.

ФОТО: VID

При полной разгрузке выяснилось, что весь пол вагона был засыпан блоками сигарет. В результате проверки было изъято 495 820 сигарет марки NZ Gold и 511 800 сигарет марки "Премьер", всего 1 007 620 сигарет, или 50 381 пачка, с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь, в среду, 10 марта, сотрудники MKP Индра, проводя анализ сканированных изображений, обнаружили сигареты, спрятанные в вагоне с грузом щепы. В сотрудничестве с сотрудниками Государственной пограничной службы было изъято 180 600 сигарет марки "Премьер".

В тот же день представители MKP Индра направили вагон другого поезда на Даугавпилсскую грузовую станцию ​​MKP для физического контроля. В нем также были спрятаны закопанные в щепе сигареты марки "Премьер", всего 20 000 сигарет, или 1000 пачек, с белорусскими акцизными марками.

Сумма неуплаченных государству налогов за изъятые сигареты составляет примерно 200 000 евро.