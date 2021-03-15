AstraZeneca комментирует информацию о безопасности своей вакцины

Компания отмечает, что безопасность ее вакцины постоянно контролируется, и ей уделяется самое пристальное внимание.

Судя по количеству случаев, о которых компания сообщила к 8 марта, на сегодняшний день среди вакцинированных людей в ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 тромбоэмболии легочной артерии.

Это число намного ниже, чем можно было бы ожидать в такой большой популяции, и аналогично тому, которое наблюдается с другими зарегистрированными вакцинами против Covid-19.

Кроме того, в ходе клинических испытаний было зарегистрировано несколько случаев тромбоза, и их число было ниже в вакцинированной группе, чем в невакцинированной.

Анна Тейлор, главный специалист медицинского отдела компании, говорит, что "около 17 миллионов человек в ЕС и Великобритании получили нашу вакцину, и количество случаев появления тромбов, зарегистрированное в этой группе, составляет меньше сотни".

Она также отмечает, что не было подтвержденных проблем с какой-либо из серий вакцин ни в Европе, ни в остальном мире. Компания и независимые европейские органы здравоохранения провели дополнительные проверки, но ни одна из этих повторных проверок не выявила ничего тревожного, отмечает представитель компании.

Общественная безопасность всегда на первом месте. Компания внимательно следит за этим вопросом, но имеющиеся данные не подтверждают, что вышеуказанные побочные эффекты вызваны вакциной.

Чтобы справиться с пандемией, важно, чтобы люди вакцинировались, как только их пригласят сделать это.

Ежемесячный отчет о безопасности Covid-19 будет опубликован на веб-сайте Европейского агентства по лекарственным средствам на следующей неделе при условии соблюдения исключительных мер прозрачности.

По информации Firmas.lv, оборот AstraZeneca Latvija в 2019 году составил 1 833 723 евро, а прибыль - 150 478 евро. Компания была зарегистрирована в 2009 году, ее уставный капитал составляет 678 709 евро. AstraZeneca Latvia является частью AstraZeneca Continent B.V. Руководителями AstraZeneca Latvija являются Петерис Клявиньш и Кун Вахер, гражданин Эстонии.

На сегодняшний день ряд европейских стран, включая Данию, Норвегию, Исландию, Ирландию и Германию приостановили или планируют приостановить вакцинацию AstraZeneca от Covid-19 в качестве меры предосторожности, поскольку у некоторых пациентов после вакцинации образовались тромбы. Эстония рекомендовала не использовать AstraZeneca против Covid-19 людям с риском тромбоза, но не намерена прекращать использование этой вакцины.

Между тем, в Латвии после решения австрийского компетентного органа по фармакологическому надзору приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca, Инспекция здравоохранения и Государственное агентство по лекарственным средствам временно приостановили использование этой партии 9 марта "по дополнительным соображениям предосторожности". 12 марта Государственное агентство по лекарствам объявило, что в настоящее время Латвия не планирует прекращать вакцинацию с AstraZeneca.