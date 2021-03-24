Насколько возможен еще один Brexit?

До 2016 года было принято думать о европейской интеграции как об одностороннем процессе, но референдум Brexit и выход Великобритании доказали обратное.

В новом исследовании отмечается, что случай Великобритании является исключением и что в ближайшем будущем не ожидается никаких новых "экситов". Однако государства-члены ЕС показывают разные результаты в так называемом EU Exit Index - Австрия или Швеция с большей вероятностью могут покинуть ЕС, чем, например, Люксембург или Литва, говорит автор исследования Маркус Гастингер.

Хотя страны Балтии относятся к числу государств, выход которых считается наименее вероятным, исследование показывает, что Латвия из всех стран Балтии является наибольшим евроскептиком.

Причины выхода можно разделить на три категории - социальные, экономические и политические. Политические причины могут включать, например, сильные евроскептические партии и преобладание евроскептиков в парламенте, а также отсутствие отражения национальных приоритетов политики ЕС. Индекс основан на различных показателях, включая опросы населения в государствах-членах ЕС, экономические показатели, количество евроскептиков в Европарламенте и то, насколько часто совет члена ЕС голосовал против принятых решений или воздерживался от голосования.

В индексе, который сравнивает данные Великобритании до референдума Brexit с данными за пять лет других стран ЕС, Великобритания показывает самый высокий результат со значительным ростом. На втором месте Австрия - она отстает от Великобритании на 14 очков.

ФОТО: SAGE Journals

Хотя ни у одного другого государства-члена ЕС нет таких высоких баллов, как у Великобритании,

показатели трех стран - Австрии, Чехии и Швеции - по-настоящему высокие.

"Если бы из ЕС решило выйти еще одно государство, оно определенно было бы из числа этих трех стран", - говорит автор исследования.

За тройкой лидеров следуют пять других стран с меньшим риском "эксита": Дания, Греция, Кипр, Франция и Италия. Однако все эти страны имеют гораздо более глубокие корни в ЕС, чем Великобритания, и очень незначительное большинство (52% против 48%) проголосовало за выход из ЕС на референдуме 2016 года.

В свою очередь, Финляндия, Венгрия и Нидерланды, которые были названы в качестве других кандидатов на выход, не находятся на вершине EU Exit Index. Германия также не представляет значительного риска, несмотря на деятельность евроскептической крайне правой партии "Альтернатива Германии".

Исследование также показало, что в период с 2014 по 2019 год риск "эксита" снизился в 23 государствах. Например, для Кипра в 2015 году этот показатель составлял 55, но в 2019 году он упал до 35 пунктов. Португалия и Испания также демонстрируют двузначное снижение риска за тот же период, в то время как Румыния и Польша показывают рост примерно на два пункта.

Означает ли это, что Brexit имел прямо противоположный эффект, который удерживал другие государства-члены ЕС от выхода?

Гастингер указывает, что вспышка краткосрочного "европатриотизма" в основном связана с социальным измерением и со временем может утихнуть, но в долгосрочной перспективе будет важно, столкнется ли Британия с различными проблемами после ухода или будет рассматриваться как история успеха.