"Все будет в порядке. Главное - дожить!" О театре на улице, шутках по Zoom и концертах лишь весной 2022 года
"Дела у нас лучше всех, но никто не завидует", - в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" отшутилась директор Рижского русского театра им. М. Чехова Дана Бйорк. Организатор концертов Денис Васильев высказал мнение, что восстановления индустрии не стоит ожидать раньше весны 2022 года. С ним согласен и руководитель движения Riga Stand Up Антон Герасимов, добавивший: "Все будет в порядке. Главное - дожить!".