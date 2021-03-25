Чт, 25.03.2021
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

"Все будет в порядке. Главное - дожить!" О театре на улице, шутках по Zoom и концертах лишь весной 2022 года

ФОТО: Кадр из видео

"Дела у нас лучше всех, но никто не завидует", - в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" отшутилась директор Рижского русского театра им. М. Чехова Дана Бйорк. Организатор концертов Денис Васильев высказал мнение, что восстановления индустрии не стоит ожидать раньше весны 2022 года. С ним согласен и руководитель движения Riga Stand Up Антон Герасимов, добавивший: "Все будет в порядке. Главное - дожить!".

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Видео: Эфир "Кто вам платит?" от 24 марта

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"Помогите театру, сдайте билеты до 15 мая!"

Говоря о перенесенных спектаклях и возврате билетов, Дана Бйорк отметила важную вещь: "Если мы говорим о театрах, то на данный момент есть очень хорошая возможность - Фонд культурного капитала поддерживает театр до конца мая, можно подать заявку, и деньги, которые были возвращены зрителям - 80% от этой суммы - будут возвращены театру. Поэтому людей, у которых на руках билеты в наш театр, я прямо приглашаю, пожалуйста, вы лучше придите сейчас - до 15 мая, сдайте эти билеты нам - тем самым вы поможете и театру, и себе".

Как пояснила директор театра, если билеты будут возвращать уже после 15 мая, это будет за счет театра.

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