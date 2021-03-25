"Все будет в порядке. Главное - дожить!" О театре на улице, шутках по Zoom и концертах лишь весной 2022 года

Говоря о перенесенных спектаклях и возврате билетов, Дана Бйорк отметила важную вещь: "Если мы говорим о театрах, то на данный момент есть очень хорошая возможность - Фонд культурного капитала поддерживает театр до конца мая, можно подать заявку, и деньги, которые были возвращены зрителям - 80% от этой суммы - будут возвращены театру. Поэтому людей, у которых на руках билеты в наш театр, я прямо приглашаю, пожалуйста, вы лучше придите сейчас - до 15 мая, сдайте эти билеты нам - тем самым вы поможете и театру, и себе".