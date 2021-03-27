4 совета для родителей о том, как вдохновить детей на изучение физики

Это абсолютно то же самое, что делает ребенок с момента своего рождения, а задача родителей - поддерживать и направлять этот интерес, развивая научное мышление ребенка. В рамках организуемого А/О Latvenergo конкурса на эрудицию FIZMIX Eksperiments и в сотрудничестве с президентом Латвийской ассоциации физики, учителем физики и мамой троих детей Людмилой Белогрудовой были обобщены четыре совета, которые помогут родителям заинтересовать детей в изучении физики.

Помогайте детям видеть физику повсюду

"Родителей тоже может пугать словосочетание "научное мышление", однако оно начинается с умения обнаруживать пусть даже простейшие причинно-следственные связи, обосновывать их и проверять. И тут у меня есть хорошая новость для родителей, которые устали от вечных "почему?" своего ребенка. Вам не надо знать все! Задача родителей - позволить ребенку думать, искать решения и осознавать ход своих мыслей и действий. Для этого подойдет любая среда: кухня, ванная, спортзал или прогулка на природе. Прививайте ребенку привычку наблюдать за окружающими нас явлениями, например, замечать конденсат, то есть капли воды, на блюдце, которым накрыта чашка с чаем, на бутылке минеральной воды, вынутой из холодильника, и во многих других местах. Отмечаем, что в воде руку поднять легче, чем в воздухе, наблюдаем за тем, какие предметы в воде тонут, а какие - всплывают. Находим среду, в которой белье сохнет быстрее, - в ванной комнате, гостиной или на улице, задаем себе вопрос, от чего это зависит. Ребенку, привыкшему наблюдать за происходящим вокруг, размышлять об увиденном, выдвигать свои гипотезы и проверять их, будет намного проще понять, например, тему о влажности воздуха, жидкостях и паре на уроке физики в 11 классе", - вдохновляет Белогрудова.

Старайтесь не давать готовых ответов

Воображение ребенка может быть очень богатым, поэтому родителям лучше не спешить сразу же давать готовые ответы на вопросы, а позволить детям искать их самостоятельно, активно вовлекаться в процесс познания и быть готовыми выслушать мысли малыша.