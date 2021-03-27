Сб, 27.03.2021
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4 совета для родителей о том, как вдохновить детей на изучение физики

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com/Fotiev

С развитием человечества развивается и физика, однако ее главная цель остается неизменной - познавать законы природы, описывать их в форме простых взаимосвязей и использовать полученные знания для улучшения качества жизни.

Это абсолютно то же самое, что делает ребенок с момента своего рождения, а задача родителей - поддерживать и направлять этот интерес, развивая научное мышление ребенка. В рамках организуемого А/О Latvenergo конкурса на эрудицию FIZMIX Eksperiments и в сотрудничестве с президентом Латвийской ассоциации физики, учителем физики и мамой троих детей Людмилой Белогрудовой были обобщены четыре совета, которые помогут родителям заинтересовать детей в изучении физики.

Помогайте детям видеть физику повсюду

"Родителей тоже может пугать словосочетание "научное мышление", однако оно начинается с умения обнаруживать пусть даже простейшие причинно-следственные связи, обосновывать их и проверять. И тут у меня есть хорошая новость для родителей, которые устали от вечных "почему?" своего ребенка. Вам не надо знать все! Задача родителей - позволить ребенку думать, искать решения и осознавать ход своих мыслей и действий. Для этого подойдет любая среда: кухня, ванная, спортзал или прогулка на природе. Прививайте ребенку привычку наблюдать за окружающими нас явлениями, например, замечать конденсат, то есть капли воды, на блюдце, которым накрыта чашка с чаем, на бутылке минеральной воды, вынутой из холодильника, и во многих других местах. Отмечаем, что в воде руку поднять легче, чем в воздухе, наблюдаем за тем, какие предметы в воде тонут, а какие - всплывают. Находим среду, в которой белье сохнет быстрее, - в ванной комнате, гостиной или на улице, задаем себе вопрос, от чего это зависит. Ребенку, привыкшему наблюдать за происходящим вокруг, размышлять об увиденном, выдвигать свои гипотезы и проверять их, будет намного проще понять, например, тему о влажности воздуха, жидкостях и паре на уроке физики в 11 классе", - вдохновляет Белогрудова. 

Старайтесь не давать готовых ответов 

Воображение ребенка может быть очень богатым, поэтому родителям лучше не спешить сразу же давать готовые ответы на вопросы, а позволить детям искать их самостоятельно, активно вовлекаться в процесс познания и быть готовыми выслушать мысли малыша.

"Моей дочери было пять лет, когда я, подготавливая учебный материал, смотрела фильм о гравитации. Дочь играла рядом, а после фильма подошла ко мне с двумя предметами - одним легким и другим потяжелее - и хотела узнать, который из них Земля притягивает сильнее. Я помогла ей придумать способ выяснить это, и через пару минут эти вещи уже висели на концах шарфа. Я была очень удивлена тем, что пятилетний ребенок описал мне принцип работы динамометра. В данном случае не важно, помнит ли взрослый слово "динамометр", не надо его называть, ведь надо оставить работу и для учителя физики, - самое главное то, что ребенок сам старается найти ответы на вопросы. Задача родителей в этом процессе - проводить время вместе с ребенком, говорить с ним, выслушивать и принимать участие в экспериментах, чтобы развить в каждом человеке присущую ему от рождения любознательность и дать уверенность в том, что познавать мир чрезвычайно интересно", - подчеркивает Белогрудова.

Сделайте эксперименты привычным занятием 

Режим домоседства - благодатное время для физических экспериментов, которые можно проводить всей семьей. В присутствии родителей ребенок не будет бояться ошибаться, задавать вопросы и выражать искренние эмоции, а это залог того, что семья весело и со смыслом проведет время вместе, кроме того, родители и сами смогут узнать много нового. В книгах и Интернете доступны описания множества различных экспериментов. Идеи можно искать и на YouTube, и на латвийских порталах, например, FIZMIX.LV, который предлагает эксперименты для ребят, короткие фильмы и созданные школьниками видеоматериалы. К тому же, если эксперименты станут привычным занятием, дети и сами начнут придумывать все новые способы познания законов физики.

Семейные вечера посвящайте играм на эрудицию 

Игры на эрудицию позволяют проверить свои знания, подготовиться к проверочным работам и олимпиадам, хорошо провести время вместе, а также почувствовать соревновательный дух. В семейную викторину можно включить как развлекательные, веселые и несерьезные вопросы, так и познавательные задачи на находчивость и сообразительность на тему точных наук. Осваивать физику при помощи игр школьнику будет куда интереснее, чем часами штудировать учебники, к тому же приз может мотивировать ребенка учиться и применять полученные знания в школе. Чтобы процесс был еще более увлекательным, для создания и прохождения игр на эрудицию можно использовать различные цифровые платформы, например, quizizz.com или kahoot.com.

Латвийский День физики 22 апреля

В рамках финала конкурса на эрудицию для школьников FIZMIX Eksperiments 22 апреля пройдет День физики в Латвии. Во время мероприятия каждый желающий в режиме онлайн сможет прослушать вдохновляющие лекции, увидеть удивительные эксперименты и интересные видео, а также принять участие в интеллектуальных играх и проверить своих знания по вопросам «зеленой» физики и энергоэффективности. Образовательно-развлекательная программа будет интересна и детям, и взрослым. За трансляцией мероприятия начиная с 14.00 можно будет наблюдать на портале TVNET и здесь.

О конкурсе эрудиции

Конкурс организует Latvenergo AS в сотрудничестве с - TVNET, Latvijas Mobilais Telefons, Cido Grupa, Dobeles dzirnavnieks, Food Union и «Valmiera», Ādažu kraukšķi, Maxima, Lielvārds, DPD, Skrīveru saldumi, Elektrum Energoefektivitātes centrs, Ilustrētā Junioriem, Radio Tev.

Организуемый Latvenergo конкурс на эрудицию по физике пройдет в 26-й раз и соберет команды из латвийских школ, в которых учатся 8- и 9-классники. Цель конкурса FIZMIX Eksperiments - дать школьникам знания о безопасном и эффективном использовании электроэнергии в повседневной жизни, стимулировать их интерес к точным наукам, в интересной форме показать, как использовать теоретические знания на практике, а также пробудить в молодежи желание углубленно осваивать физику на профессиональном уровне. Благодаря конкурсу FIZMIX Eksperiments и учителя, и школьники могут убедиться в том, что физика – это не только сложная теория: она нас окружает повсюду и может быть увлекательной. Подробнее о ходе конкурса можно узнать на www.fizmix.lv/eksperiments. 

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