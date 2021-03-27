4 совета для родителей о том, как вдохновить детей на изучение физики

Это абсолютно то же самое, что делает ребенок с момента своего рождения, а задача родителей - поддерживать и направлять этот интерес, развивая научное мышление ребенка. В рамках организуемого А/О Latvenergo конкурса на эрудицию FIZMIX Eksperiments и в сотрудничестве с президентом Латвийской ассоциации физики, учителем физики и мамой троих детей Людмилой Белогрудовой были обобщены четыре совета, которые помогут родителям заинтересовать детей в изучении физики.
Помогайте детям видеть физику повсюду
"Родителей тоже может пугать словосочетание "научное мышление", однако оно начинается с умения обнаруживать пусть даже простейшие причинно-следственные связи, обосновывать их и проверять. И тут у меня есть хорошая новость для родителей, которые устали от вечных "почему?" своего ребенка. Вам не надо знать все! Задача родителей - позволить ребенку думать, искать решения и осознавать ход своих мыслей и действий. Для этого подойдет любая среда: кухня, ванная, спортзал или прогулка на природе. Прививайте ребенку привычку наблюдать за окружающими нас явлениями, например, замечать конденсат, то есть капли воды, на блюдце, которым накрыта чашка с чаем, на бутылке минеральной воды, вынутой из холодильника, и во многих других местах. Отмечаем, что в воде руку поднять легче, чем в воздухе, наблюдаем за тем, какие предметы в воде тонут, а какие - всплывают. Находим среду, в которой белье сохнет быстрее, - в ванной комнате, гостиной или на улице, задаем себе вопрос, от чего это зависит. Ребенку, привыкшему наблюдать за происходящим вокруг, размышлять об увиденном, выдвигать свои гипотезы и проверять их, будет намного проще понять, например, тему о влажности воздуха, жидкостях и паре на уроке физики в 11 классе", - вдохновляет Белогрудова.
Старайтесь не давать готовых ответов
Воображение ребенка может быть очень богатым, поэтому родителям лучше не спешить сразу же давать готовые ответы на вопросы, а позволить детям искать их самостоятельно, активно вовлекаться в процесс познания и быть готовыми выслушать мысли малыша.
"Моей дочери было пять лет, когда я, подготавливая учебный материал, смотрела фильм о гравитации. Дочь играла рядом, а после фильма подошла ко мне с двумя предметами - одним легким и другим потяжелее - и хотела узнать, который из них Земля притягивает сильнее. Я помогла ей придумать способ выяснить это, и через пару минут эти вещи уже висели на концах шарфа. Я была очень удивлена тем, что пятилетний ребенок описал мне принцип работы динамометра. В данном случае не важно, помнит ли взрослый слово "динамометр", не надо его называть, ведь надо оставить работу и для учителя физики, - самое главное то, что ребенок сам старается найти ответы на вопросы. Задача родителей в этом процессе - проводить время вместе с ребенком, говорить с ним, выслушивать и принимать участие в экспериментах, чтобы развить в каждом человеке присущую ему от рождения любознательность и дать уверенность в том, что познавать мир чрезвычайно интересно", - подчеркивает Белогрудова.