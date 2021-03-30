Экс-глава CDC считает, что коронавирус появился в лаборатории

"Предполагаю, что этот вирус начал распространяться где-то в сентябре-октябре в Ухане. Это мой вариант, это всего лишь мнение… Я все еще думаю, что, скорее всего, основы этого патогена в Ухане были из лаборатории", - заявил Редфилд в интервью CNN 26 марта.

Редфилд в беседе с журналистами не раз подчеркнул, что сказанное им - только его личное мнение, а доказать версии происхождения COVID-19 предстоит ученым.

"У меня есть право на свое мнение. (...) Другие люди в это не верят - ничего. Наука, в конце концов, все покажет", - сказал мужчина. 2

Происхождение SARS-CoV-2 до сих пор доподлинно неизвестно и ученые активно изучают эту тему. Некоторые эксперты считают, что источник происхождения вируса мы никогда не узнаем. Мысль о том, что вирус появился в лаборатории, возникла еще в самом начале пандемии. В частности, люди указывали на Уханьский институт вирусологии, где активно изучаются коронавирусы.

Несмотря на это, большая часть ученых до сих пор считает, что вирус - природного происхождения. Всемирная организация здравоохранения недавно также согласилась с данной теорией, отметив, что вирус от летучих мышей других животных проник в китайские фермы диких животных.