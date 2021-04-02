Пт, 2.04.2021
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Лаура Акментиня, юрисконсульт Отдела по поддержке клиентов Госинспекции труда

Снова сменилось правление KPV LV

"KPV LV" kopsapulce. ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Регистр предприятий в очередной раз зарегистрировал новое правление партии KPV LV - в него вернулись находящиеся у власти политики, свидетельствуют данные Firmas.lv.

По данным Firmas.lv, с 1 апреля в правление политической силы входят министр благосостояния Рамона Петравича, депутаты Сейма Эрик Пуценс, Марис Можвилло, Иева Крапане, а также Юргис Миезайнис и Кристс Берганс-Бергис.

Статус членов правления утратили Том Андерсонс, Артур Вейш, Микс Визбулис, Элита Лазда, Агнесе Залякментиня и Раймонд Ниперс.

Как сообщалось, в KPV LV возникли разногласия между правлением, избранным 6 декабря прошлого года, с одной стороны, и стоящими у власти политиками KPV LV, с другой. Регистр предприятий сначала зарегистрировал правление, избранное 6 декабря, затем новое правление было избрано 12 декабря, после чего был снова зарегистрирован состав правления, избранный 6 декабря, а 1 апреля ситуация снова изменилась.

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