Египет потребует 1 млрд долларов компенсации за инцидент в Суэцком канале

Египет собирается потребовать компенсировать расходы на спасательную операцию, в которой участвовали 800 человек, а также расходы, связанные с остановкой движения по каналу и потерянными транзитными сборами за неделю.

Глава руководства канала Усам Рабиа заявил, что страна имеет на это полное право.

Он отметил, что судно не сможет покинуть Египет, если дело о возмещении ущерба передадут в суд. Разбирательства может усложнить тот факт, что Ever Given принадлежит японской компании, перевозит грузы из Таиланда и ходит под флагом Панамы. Отмечается, что на борту судна находится груз стоимостью 3,5 миллиарда долларов.

Галерея: Ever Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал

Напомним, что 24 марта в водах Египта 400-метровое судно Ever Given компании Evergreen Marine село на мель, потеряв управление из‑за сильного ветра и песчаной бури.

После того как был заблокирован проход по Суэцкому каналу, в обоих направлениях образовались огромные очереди из кораблей. В пробке застряли больше 100 судов.