Больше не в пробке. Через Суэцкий канал прошли последние застрявшие из-за "Эвер Гивен" суда

400-метровый контейнеровоз "Эвер Гивен" сел на мель в Суэцком канале 23 марта и заблокировал его на шесть дней. 29 марта контейнеровоз удалось освободить, однако к тому моменту по обе стороны канала скопились 422 торговых судна.

В субботу Суэцкий канал сообщил, что за день по нему в обоих направлениях прошли 85 судов, перевозивших в общей сложности более четырех миллионов тонн груза. В их числе было 61 из тех, что оставались в длинной очереди на проход, возникшей из-за инцидента с "Эвер Гивен".

Египетские власти начали расследование причин инцидента: они планируют огласить его результаты в начале следующей недели. Как передают корреспонденты Би-би-си, за этим, скорее всего, последуют судебные иски: Египет уже заявил, что потребует компенсацию в размере около миллиарда долларов за убытки, понесенные в результате блокировки канала.

В интервью частному телеканалу Sada el-Balad TV глава управления Суэцкого канала Осма Раби заявил, что контейнеровоз "Эвер Гивен" не покинет Большое Горькое озеро, где он сейчас находится, до тех пор, пока владелец судна не выплатит компенсацию.

Важнейший торговый путь

Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой, обеспечивает около 12% мировой торговли. Его длина составляет 193 км.

ФОТО: BBC

Администрацию Суэцкого канала призывают обновить свою техническую инфраструктуру, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

"Средний размер большинства коммерческих судов за последние 15 лет вырос во много раз. А мощности по спасению таких суден большего размера остались прежними, - сказал агентству Рейтер сотрудник индустрии морского страхования Питер Таунзенд. - Проблема в том, как снимать контейнеры с судна размером с 20-этажный дом".

Во время операции по снятию с мели "Эвер Гивен" эксперты говорили, что в случае если бы для облегчения судна пришлось его разгружать, вся процедура могла бы занять несколько недель. "Самый простой способ облегчить судно - снять с него контейнеры. Способа это сделать у них не было, - отмечает специалист по международным морским перевозкам Майкл Кингстон. - Нужное оборудование оказалось недоступно".

Контейнеровоз "Эвер Гивен" весом более 200 тыс. тонн удалось освободить в прошлый понедельник, благодаря масштабной спасательной операции с участием флотилии буксирных катеров и дноуглубительных судов, которые переместили около 30 тыс. кубометров грязи и песка.

Осма Раби сообщил, что в операции по освобождению контейнеровоза было задействовано более 800 человек, которые будут вознаграждены за свою работу.

Кто виноват?

В минувший понедельник компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), которая управляет "Эвер Гивен", заявила, что согласно первичным данным расследования контейнеровоз отклонился от курса из-за сильного ветра. В компании также исключили любую механическую неисправность или отказ двигателя в качестве причины инцидента.

Однако Осма Раби уверен, что основной причиной инцидента был не ветер, а техническая неисправность или человеческий фактор. Раби добавил, что размер контейнеровоза здесь не при чем: через канал ранее проходили суда большего размера. "Суэцкий канал никогда не закрывали из-за плохой погоды", - заявил чиновник.