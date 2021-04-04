Власти Иордании сообщают о раскрытии заговора против короля. Арестован его сводный брат

Среди арестованных оказался бывший министр финансов Басем Авадалла и член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид, сообщают иорданские СМИ. Вооруженные силы Иордании уже подтвердили аресты.

Бывший наследный принц и сводный брат короля Хамза бен Хусейн помещен под домашний арест. Принц через адвоката передал изданию BBC News видео, в котором уточнил, что ему запретили выходить из дома и общаться с другими людьми, отрезали доступ к интернету и телефону, а также отняли охрану. Под домашним арестом находится также его мать, бывшая королева Иордании Нур.

Наследный принц отверг обвинения в участии в заговоре против короля, но при этом раскритиковал власти страны. Причиной своего домашнего ареста принц назвал то, что он бывал на встречах, где короля и правительство критиковали, а самого его в подобной критике не обвиняли, в заговоре он также не участвовал. Помимо этого он заявил, что не несет ответственности за "коррупцию и некомпетентность, которая преобладает в стране уже в течение 15-20 лет".

США и арабские страны уже поддержали действующие власти Иордании.

Хамза бен Хусейн - сын предыдущего короля Хусейна. Принц считался любимым сыном короля. После его смерти в 1999 году, на престол взошел его старший сын, нынешний король Абдалла, который выбрал Хамзу своим наследным принцем, однако через 5 лет лишил сводного брата этого статуса. После этого, как пишет The Washington Post, отношения короля Абдаллы и принца Хамзы оставались натянутыми.