Вт, 6.04.2021
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Алексей Навальный

Ведущий кардиолог США: жители Латвии должны активнее заботиться о здоровье своего сердца

Ведущий кардиолог США Джоэл Кан ФОТО: Publicitātes foto / Latvijas Koncerti

Начало 2021 года принесло с собой неутешительную статистику: в январе, по сравнению с тем же месяцем 2020 года, в Латвии на 13% выросла смертность от сердечно сосудистых заболеваний (по данным ЦСУ 1629 случаев против 1435). Ведущий кардиолог США Джоэл Кан делится с жителями Латвии многолетними результатами своих исследований и новаторским опытом в борьбе с сердечно сосудистыми заболеваниями.

Сердечно-сосудистые заболевания по прежнему остаются главной причиной смертности в Латвии. В последние годы заболеваемость атеросклерозом приобрела угрожающие масштабы во всем мире. 

С наибольшей частотой атеросклероз поражает мужчин старше 45-50 лет (в 3-4 раза чаще, чем женщин), но все больше встречаются пациенты более молодого возраста. 

При атеросклерозе происходит поражение артерий, сопровождающееся холестериновыми отложениями во внутренних оболочках сосудов, сужением их просвета и нарушением питания кровоснабжаемого органа. Атеросклероз сосудов сердца проявляется главным образом приступами стенокардии. Ведет к развитию ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда, кардиосклероза, аневризмы сосудов. Атеросклероз может привести к инвалидизации и преждевременной смерти.

Почти за 25-летнюю практику кардиолог Джоэл Кан, которого журнал Reader's Digest называет "доктором Здоровое сердце Америки", помог больше 10 тыс. пациентам.

"Я провел семь лет после окончания медицинской школы, изучая интерференционную кардиологию, - рассказывает доктор Джоэл Кан. - Большая часть моей практики заключалась в установке стентов для поддержки открытия коронарных артерий, которые были закупорены атеросклеротической бляшкой. Но через три недели после моей первой работы я решил, что есть лучший и более комплексный подход. В то время я читал в уважаемом медицинском журнале исследование, посвященное атеросклерозу, который часто приводит к сердечным приступам и инсультам. В исследовании сообщалось, что атеросклероз был обращен вспять с помощью изменения образа жизни и диеты. С тех пор я совмещал интерференционную кардиологию с поиском образа жизни и методов, основанных на природных веществах, для стабилизации и обращения вспять образования бляшек".

Он был одним из первых врачей, которые в больницах объединили агрессивные стратегии профилактики с передовыми методами лечения, улучшения здоровья и качества жизни своих пациентов. Доктор Кан достиг высоких вершин в своей карьере: он стал клиническим профессором кардиологии в Государственном университете Уэйна и ассоциированным профессором медицины в Медицинской школе Омана. Джоэл Кан написал две книги, которые признаны международными бестселлерами: "Решение для здорового сердца" и "Мертвые руководители не получают бонусов". Кардиолог ведет постоянную рубрику в журнале Reader's Digest, его мнения и исследования часто публикуют авторитетные издания Huffington Post и Mind Body green.

Доктор Джоэл Кан отмечает, что каждый из нас должен знать главные риски возникновения сердечно сосудистых заболеваний:

  • Гипертония
  • Низкая физическая активность
  • Повышенный холестерин
  • Курение
  • Лишний вес
  • Нездоровая диета
  • Длительный стресс
  • Недостаточный сон
  • Чрезмерное употребление алкоголя
  • Возраст
  • Генетика

"Факторы риска нам  должны быть хорошо известны, – рассказывает ведущий кардиолог США. – В основном это связано с проблемами образа жизни, такими как ожирение, курение, недостаток физической активности, неконтролируемый стресс, чрезмерное потребление алкоголя и соли. И я особенно бы хотел отметить - неправильный выбор сильно обработанных продуктов питания, что приводит к ожирению, высокому давлению, высокому уровню холестерина, диабету, метаболическому синдрому".

"В теле более 100000 километров артерий, которые могут обернуться вокруг земного шара два с половиной раза, – рассказывает доктор Кан. –

И даже один небольшой тромб, который может образоваться не в то время и в неправильном месте, может привести к катастрофе.

К сожалению, наш организм имеет большую тенденцию к медленному повреждению кровеносных сосудов из-за атеросклероза. Повышенный уровень холестерина может вызывать сужение артерий...".

Как отмечает кардиолог, избыток холестерина остается на внутренних стенках сосудов, которые доставляют полезные и питательные вещества к мозгу и другим органам. Они понемногу скапливаются и превращаются в бляшку, которая замедляет нормальный кровоток. Бляшки могут появляться в самых разных сосудах и частях организма.

Если они перекрывают коронарную артерию, то это грозит заболеваниями сердца, так как ему для нормальной работы необходим постоянный приток крови. В самых запущенных случаях высокий уровень холестерина приводит к тромбозу.

Доктор Кан находится в постоянном поиске и ведет исследовательскую работу по использованию натуральных веществ, которые дает нам природа, чтобы оказать максимально возможную помощь своим пациентам. "Мы должны уделять большое внимание историческому опыту человечества, – рассказывает кардиолог. – К примеру, что вы знаете о японской культуре подхода к выбору продуктов питания. Вместе с тем жители Японии очень широко используют такой продукт как натто. Это традиционный ферментированный продукт питания с тысячелетней историей. Он готовится путем ферментации вареных соевых бобов, в которых присутствуют бактерии bacillus natto. У нас есть убедительные доказательства того, что благодаря потреблению значительного количества натто у жителей Японии более низкое число сердечно-сосудистых заболеваний. Натто содержит белок, витамин E, витамин B, и, наконец особый фермент – наттокиназа, который и является самым важным и активным веществом".

Фермент был открыт учеными 40-лет назад. Выяснилось, что наттокиназа обладает множественными полезными свойствами, которые основаны на способности вещества нормализовать уровень кровообращения и предотвращать образование сгустков. Проведя исследование, ученые обнаружили, что препарат, в составе которого есть фермент наттокиназа, понижает артериальное давление у гипертоников, снижает риск внутрисосудистых тромбообразований и их распространение.

Атеросклероз часто является неотъемлемой частью проблемы повышенного холестерина. Хотя наттокиназа не снижает уровень холестерина, но она крайне эффективна в сочетании с монаколином K, коэнзимом Q10 и экстрактами таких растений, как роговица и лавр, которые могут не только снизить уровень плохого холестерина, но также улучшить кровообращение в организме и предотвратить образование тромбов.

"Мы проводили ряд комплексных исследований действия наттокиназы на сердечно сосудистые заболевания, – рассказывает доктор Кан. – Результаты доказывают, что это очень действенное вещество. К примеру, в 2016 году, в рамках программы по исследованию сонной артерии, где мы тестировали влияние наттокиназы,

у меня был 59-летний пациент, при обследовании которого выяснилось, что состояние его сонной артерии соответствует пациенту 72-летнего возраста.

То есть одна из самых главных артерий организма была старшего своего биологического возраста на 13 лет. Мы наблюдали за пациентом 2,5 года, после чего выяснилось, что биологический возраст его артерии стал на 15 лет моложе...".

Один из ведущих кардиологов США призывает жителей Латвии активнее заботиться о здоровье своего сердца. "Я внимательно изучил предложения на вашем рынке и могу сказать, что в Латвии доступны очень качественные препараты с ферментом наттокиназы, – поясняет доктор Кан. – Некоторые из них проходили исследования и в наших лабораториях. Я бы еще раз призвал жителей Латвии отнестись серьезнее к профилактике сосудисто сердечных заболеваний, в рамках которой использовать все возможные достижения современной медицины и возможности, которые дает нам природа. Практика показал, что именно комплексный подход дает самый хороший результат...".

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