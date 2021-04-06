Ведущий кардиолог США: жители Латвии должны активнее заботиться о здоровье своего сердца

"В теле более 100000 километров артерий, которые могут обернуться вокруг земного шара два с половиной раза, – рассказывает доктор Кан. –

И даже один небольшой тромб, который может образоваться не в то время и в неправильном месте, может привести к катастрофе.

К сожалению, наш организм имеет большую тенденцию к медленному повреждению кровеносных сосудов из-за атеросклероза. Повышенный уровень холестерина может вызывать сужение артерий...".

Как отмечает кардиолог, избыток холестерина остается на внутренних стенках сосудов, которые доставляют полезные и питательные вещества к мозгу и другим органам. Они понемногу скапливаются и превращаются в бляшку, которая замедляет нормальный кровоток. Бляшки могут появляться в самых разных сосудах и частях организма.

Если они перекрывают коронарную артерию, то это грозит заболеваниями сердца, так как ему для нормальной работы необходим постоянный приток крови. В самых запущенных случаях высокий уровень холестерина приводит к тромбозу.

Доктор Кан находится в постоянном поиске и ведет исследовательскую работу по использованию натуральных веществ, которые дает нам природа, чтобы оказать максимально возможную помощь своим пациентам. "Мы должны уделять большое внимание историческому опыту человечества, – рассказывает кардиолог. – К примеру, что вы знаете о японской культуре подхода к выбору продуктов питания. Вместе с тем жители Японии очень широко используют такой продукт как натто. Это традиционный ферментированный продукт питания с тысячелетней историей. Он готовится путем ферментации вареных соевых бобов, в которых присутствуют бактерии bacillus natto. У нас есть убедительные доказательства того, что благодаря потреблению значительного количества натто у жителей Японии более низкое число сердечно-сосудистых заболеваний. Натто содержит белок, витамин E, витамин B, и, наконец особый фермент – наттокиназа, который и является самым важным и активным веществом".

Фермент был открыт учеными 40-лет назад. Выяснилось, что наттокиназа обладает множественными полезными свойствами, которые основаны на способности вещества нормализовать уровень кровообращения и предотвращать образование сгустков. Проведя исследование, ученые обнаружили, что препарат, в составе которого есть фермент наттокиназа, понижает артериальное давление у гипертоников, снижает риск внутрисосудистых тромбообразований и их распространение.

Атеросклероз часто является неотъемлемой частью проблемы повышенного холестерина. Хотя наттокиназа не снижает уровень холестерина, но она крайне эффективна в сочетании с монаколином K, коэнзимом Q10 и экстрактами таких растений, как роговица и лавр, которые могут не только снизить уровень плохого холестерина, но также улучшить кровообращение в организме и предотвратить образование тромбов.

"Мы проводили ряд комплексных исследований действия наттокиназы на сердечно сосудистые заболевания, – рассказывает доктор Кан. – Результаты доказывают, что это очень действенное вещество. К примеру, в 2016 году, в рамках программы по исследованию сонной артерии, где мы тестировали влияние наттокиназы,

у меня был 59-летний пациент, при обследовании которого выяснилось, что состояние его сонной артерии соответствует пациенту 72-летнего возраста.

То есть одна из самых главных артерий организма была старшего своего биологического возраста на 13 лет. Мы наблюдали за пациентом 2,5 года, после чего выяснилось, что биологический возраст его артерии стал на 15 лет моложе...".