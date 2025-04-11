Агнесе Зелтиня объяснила, почему решила быть одна

Как рассказала изданию Агнесе Зелтиня, она не из тех, кто может долго оставаться на одном месте - ни в работе, ни в отношениях. "Я не из тех людей, которые могли бы состоять в отношениях с двадцати лет, потому что для меня важна личная свобода.

И тот факт, что у меня было несколько отношений, которые не превысили шестилетний рубеж, не означает, что я ничего не понимаю в отношениях", - говорит она.

Агнесе считает, что не все женщины созданы для отношений, и она чувствует то же самое по отношению к себе - она не создана для традиционной семейной системы. "Мне нужен рядом довольно сильный мужчина, и я также понимаю, что я непроста.

В последние годы я не пыталась строить отношения, я строила их сама с собой, а теперь, когда дети выросли, это уже не кажется таким уж первостепенным", - объясняет Зелтиня.

"Я самодостаточна, мне так интересно и комфортно с собой! К тому же я знаю - если бы мое подсознание действительно этого хотело, у меня были бы отношения. Но повторюсь - свобода для меня важнее всего", - подчеркивает актриса.

Ранее Агнесе была в отношениях с экс-дипломатом Рудольфом Бреманисом, но их союз распался из-за скандала. Точно так же распался брак Зелтини с радиодиджеем Алексом Дубасом - в этом браке у нее родился сын Робби. У актрисы также есть взрослая дочь Мария Ромия от бизнесмена Ричарда Бинде.

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