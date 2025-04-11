НАЙДИ И ОЦЕНИ 2-й день Riga Fashion Week: стиль и его отсутствие

Улицы Риги на этой неделе вновь превратились в импровизированный подиум – до 11 апреля в столице царил дух Рижской недели моды (Riga Fashion Week). Как обычно, в центре внимания на сцене не только творчество дизайнеров – стиль публики у входа, на подиумах и street style также становится уникальным, зачастую еще более ярким модным шоу в глазах фотографов. В этой статье мы рассмотрим самые яркие наряды второго дня!