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НАЙДИ И ОЦЕНИ 2-й день Riga Fashion Week: стиль и его отсутствие

Перевод: rus.tvnet.lv

Улицы Риги на этой неделе вновь превратились в импровизированный подиум – до 11 апреля в столице царил дух Рижской недели моды (Riga Fashion Week). Как обычно, в центре внимания на сцене не только творчество дизайнеров – стиль публики у входа, на подиумах и street style также становится уникальным, зачастую еще более ярким модным шоу в глазах фотографов. В этой статье мы рассмотрим самые яркие наряды второго дня!

В этой статье мы рассмотрим самые яркие наряды второго дня — как те, которые покорили своим изысканным вниманием к деталям, так и те, которые заставили вас задаться вопросом: это искусство или проявление модного кошмара?

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