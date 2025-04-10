В Риге состоится музыкальный перформанс для людей с нарушениями слуха

18 апреля в Laska V21 состоится аудиовизуальный перформанс SUB_BAR SHOW #1, премьера которого в апреле пройдёт в 30 городах мира. Это событие представит новый способ восприятия музыки, сфокусированный на вибрации и осязании, что сделает её доступной для людей с нарушениями слуха.
Sub Bar - это движение художников и исследователей, которые трансформируют музыкальное производство и образование, переключая внимание со звука на вибрацию. Sub Bar предлагает новый способ восприятия музыки, основанный на использовании низкочастотных динамиков, которые полностью меняют восприятие музыкальных произведений.
SUB_BAR SHOW #1 знаменателен тем, что он не только открывает новое эстетическое измерение, но и способствует социальной интеграции и взаимопониманию. Музыка - это не просто звук, это энергия, чувства и вибрации, которые связывают нас с окружающим миром. Что делать, если вы плохо слышите? Вы можете слушать своим телом!
В конце 2021 года в Берлине небольшая группа людей побывала на уникальном музыкальном мероприятии, где посетители могли почувствовать музыку через своё тело с помощью мощных низкочастотных вибраций. Этот опыт был не просто концертом - это была трансформация, новый способ общения с музыкой. Позже это событие достигло Лиссабона, вызвав глубокую и эмоциональную реакцию посетителей.
Музыка SUB_BAR, созданная как глухими, так и слышащими артистами, должна быть прочувствована, а не услышана. С помощью низких частот и специальных технологий создаётся сенсорный опыт, который позволяет каждому слушателю стать частью звукового пространства. Эти эфемерные представления нельзя записать - их нужно прожить.
За годы обучения в Академии SUB_BAR люди с нарушением слуха выступали на таких престижных мероприятиях, как фестиваль ADE, Silent Green и в Музее Серралвеша, доказывая, что музыка - это не только форма искусства для слышащих. Это универсальный язык, который может разрушить границы между слышащими и глухими.
На мероприятии выступят такие артисты, как Efdemin, Reboot, Byetone, Terence Fixmer и другие, экспериментирующие с физическими аспектами звука. В перформансе также будут использованы различные языки жестов, субтитры и аудио.
Мероприятие состоится 18 апреля в 20:00 в Laska V21 (улица Вагону 21). Вход за пожертвования. Подробности здесь.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!