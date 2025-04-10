В Риге состоится музыкальный перформанс для людей с нарушениями слуха

Sub Bar - это движение художников и исследователей, которые трансформируют музыкальное производство и образование, переключая внимание со звука на вибрацию. Sub Bar предлагает новый способ восприятия музыки, основанный на использовании низкочастотных динамиков, которые полностью меняют восприятие музыкальных произведений.

SUB_BAR SHOW #1 знаменателен тем, что он не только открывает новое эстетическое измерение, но и способствует социальной интеграции и взаимопониманию. Музыка - это не просто звук, это энергия, чувства и вибрации, которые связывают нас с окружающим миром. Что делать, если вы плохо слышите? Вы можете слушать своим телом!

В конце 2021 года в Берлине небольшая группа людей побывала на уникальном музыкальном мероприятии, где посетители могли почувствовать музыку через своё тело с помощью мощных низкочастотных вибраций. Этот опыт был не просто концертом - это была трансформация, новый способ общения с музыкой. Позже это событие достигло Лиссабона, вызвав глубокую и эмоциональную реакцию посетителей.