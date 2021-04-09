Два года назад я полностью поменяла свою жизнь. Ушла с хорошо оплачиваемой работы, отказалась от своего положения в обществе, потому что поняла и почувствовала, что это последний шанс: или я живу, или меня, как коллегу, который ушел рано, поместят в гроб и закопают глубоко в земле.

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Я раздулась, как огромный шарик: не помогали ни бег, ни ходьба, ни другие виды спорта, ни иглоукалывание, ни широко разрекламированные супердиеты. Тогда весила более 100 килограммов. И комплименты знакомых (правдивые или нет) о том, что мне подходит полнота, резали как ножом, так как я не могла даже нормально обувь зашнуровать, а в торговых центрах Берлина могла искать одежду только в разделах больших размеров.

Я убегаю от прошлого, от обязанностей, от людей, от стереотипов, от стремления к благосостоянию.

22 года назад оставшись одна с ребенком на руках, я пообещала себе, что буду бороться и обеспечу дочери хорошие условия жизни, пока она не встанет на ноги.