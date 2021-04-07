СМИ: В ЕС проверят соблюдение этических стандартов при испытаниях "Спутника V"

"Соответствие стандарту [GCP] обеспечивает гарантию того, что права, безопасность и благополучие участников испытаний защищены, а данные клинических испытаний достоверны", - заявили Financial Times в EMA, но отказались комментировать проверку "Спутника V".

GCP - международный стандарт этических норм и качества научных исследований, описывающий правила разработки, проведения, ведения документации и отчетности об исследованиях, которые предполагают участие человека в качестве испытуемого.

Как сообщает Financial Times, испытания "Спутника V" могли не соответствовать этическим стандартам. В декабре 2020 года агентство Reuters писало, что некоторые из участников тестирований могли принимать в них участие под давлением со стороны руководства - например, российские военные и госслужащие.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который финансировал создание вакцины "Спутник V", заявил, что никакого принуждения к участию в испытаниях не было.

"Нам неизвестно о каких-либо опасениях EMA относительно GCP, и утечка такой информации является конкретным примером попыток подорвать процесс одобрения вакцины со стороны EMA, который должен проходить беспристрастно и без дискриминации", - сказал он.