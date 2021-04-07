Криптовалютные мошенники: пожилая женщина потеряла 16 000 евро. Как застраховаться от такого?

В марте в Даугавпилсское отделение полиции поступило заявление от женщины 1950 года рождения, которая сообщила, что в январе она внесла платеж в размере 16 000 евро на банковский счет в криптовалюте с целью осуществления финансовых вложений в инвестиционную биржу криптовалюты. Женщина постоянно проживает в Великобритании, но транзакция была совершена с банковского счета, зарегистрированного в Латвии.

"Из заявления можно сделать вывод, что мошенничество в отношении женщины осуществлялось в Великобритании, что указывает на то, что это международная проблема", - признал Курсите.

Полиция призывает жителей с осторожностью относиться к телефонным звонкам от незнакомцев, говорящих только по-русски, называющих себя финансовыми брокерами различных компаний или другими видами "финансовых специалистов". Мошенники убеждают людей начать инвестиционную деятельность с использованием различных виртуальных интернет-платформ, не зарегистрированных в Латвии, а также предлагают помощь на протяжении всего процесса.

В последнее время одним из самых актуальных видов мошенничества является предложение инвестировать средства в виртуальные интернет-платформы. Зарегистрированные за границей инвестиционные компании, не получившие разрешения на деятельность на территории Латвии, активно предлагают инвестировать средства с целью получения прибыли, перечислив их на счета брокерских компаний, но ни вложенные средства, ни дивиденды не выплачиваются.

"Как платформу для рекламы могут использованы страницы фейковых новостей, с которых пользователи, заполнив различные анкеты на этих страницах, могут быть перенаправлены на мошеннические страницы, где им предлагают инвестировать деньги в криптовалюты", - пояснила Курсите.

Полиция призывает граждан:

не быть чрезмерно доверчивыми

защищать свою личную информацию

не разглашать данные доступа к банковскому счету кому-либо по телефону или в письменной форме

не открывать ссылки, полученные в подозрительных электронных письмах

критически оценивать любую полученную информацию.