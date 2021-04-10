Сб, 10.04.2021
Девочки, я не дилдо. Алдис Гобземс
Алдис Гобземс

"Втерлись в доверие": на Первом канале показали сюжет об окружении Зайцева. Вмешался Следственный комитет РФ

Вечеслав Зайцев ФОТО: Sergei Savostyanov/TASS

​Недавно на Первом канале показали выпуск программы "Пусть говорят" про окружение модельера Вячеслава Зайцева. В эфире прозвучало, что в доверие к престарелому модельеру, страдающему болезнью Паркинсона, втерлись "проходимцы, которые планируют его обокрасть". Теперь в дело вмешался Следственный комитет России (СК РФ). 

В сюжете зашла речь о знакомых 83-летнего модельера - бывшей участнице программы "Модный приговор" Галине Гарафутдиновой и ее детях. Они размещают в социальных сетях ролики с участием Зайцева.

Родственники модельера в эфире назвали Гарафутдиновых "проходимцами,  которые втерлись в доверие к престарелому модельеру и планируют его обокрасть". 

Вскоре на сайте СК РФ появилось сообщение, о том что глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав модельера Вячеслава Зайцева

"В эфире федерального канала обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть. Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом", - поясняется в заявлении.

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