"Втерлись в доверие": на Первом канале показали сюжет об окружении Зайцева. Вмешался Следственный комитет РФ

В сюжете зашла речь о знакомых 83-летнего модельера - бывшей участнице программы "Модный приговор" Галине Гарафутдиновой и ее детях. Они размещают в социальных сетях ролики с участием Зайцева.
Родственники модельера в эфире назвали Гарафутдиновых "проходимцами, которые втерлись в доверие к престарелому модельеру и планируют его обокрасть".
Вскоре на сайте СК РФ появилось сообщение, о том что глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав модельера Вячеслава Зайцева.
"В эфире федерального канала обсуждалась ситуация вокруг 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева, в доме которого в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть. Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом", - поясняется в заявлении.