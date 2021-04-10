"Втерлись в доверие": на Первом канале показали сюжет об окружении Зайцева. Вмешался Следственный комитет РФ

В сюжете зашла речь о знакомых 83-летнего модельера - бывшей участнице программы "Модный приговор" Галине Гарафутдиновой и ее детях. Они размещают в социальных сетях ролики с участием Зайцева.

Родственники модельера в эфире назвали Гарафутдиновых "проходимцами, которые втерлись в доверие к престарелому модельеру и планируют его обокрасть".

Вскоре на сайте СК РФ появилось сообщение, о том что глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав модельера Вячеслава Зайцева.