Принц Филипп: незаурядный человек, проживший незаурядную жизнь

Ему пришлось всегда выступать на вторых ролях.

На публике он всегда шел чуть позади. Он был вынужден ради нее пожертвовать своей карьерой. Он должен был извиняться, если заходил в ее комнату. Во время коронации он опустился перед ней на колени, вложил свои руки в ее и поклялся быть ее верным подданным и душой и телом.

Его дети не могли носить его фамилию Маунтбэттен. "Я просто какая-то чертова амеба!" - воскликнул он по этому поводу. Но изменить ничего было нельзя. Она была королевой. Он был ее мужем.

Филипп о поменявшихся ролях говорил немного. По его словам, до того, как Елизавета взошла на престол, он естественным образом занимал главное положение в доме. "Люди приходили ко мне и спрашивали меня, что надо делать. Но в 1952 году все очень и очень сильно изменилось", - вспоминал он.

Герцог Эдинбургский с миниатюрным каноэ из Новой Гвинеи в 1957 году. ФОТО: BBC

Принц Филипп на яхте в 1977 году. ФОТО: BBC

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский на церемонии открытия парламента в 2016 году. ФОТО: AFP

Переход к жизни во дворце оказался жестоким.

"Филиппа, - сказал его конюший, - постоянно зажимали, одергивали, списывали со счетов и перемывали ему кости. Мне казалось, что у него не было ни друзей, ни помощников".

Но и сам Филипп себе не очень-то помогал. Один из его биографов написал, что поначалу персонал полагал, что с ним трудно иметь дело, что он колючий, упрямый и заносчивый. Кое-кто при дворе относился к нему с подозрением, считая, что он то ли искатель приключений, то ли охотник за приданым.

К тому же в его жилах текла немецкая кровь, а Британия только-только стала оправляться после тяжело давшейся победы над нацистской Германией.

В ответ Филипп заполнил свою жизнь постоянной и ни на день не прекращающейся деятельностью. Он сопровождал королеву в ее зарубежных поездках, лишь иногда отвлекаясь на собственные интересы: спорт, промышленность или науку. Она почти всегда путешествовала с ним, но он путешествовал и без нее. Он, а не она, посещал с прощальными визитами бывшие колонии в 1950-х и 1960-х.

Дома же он занимался сотнями проектов и программ, с упором на молодежь, науку и спорт. Он играл в крикет, теннис и поло, он плавал, ходил под парусом, занимался греблей, ездил верхом и управлял конным экипажем. Он научился летать и проявлять свои фотографии.

Он решил модернизировать и жизнь во дворце: размашисто вышагивая по коридорам, заглядывая даже в кладовые и чуланы, он хотел знать, кто и чем занимается и как эту деятельность можно улучшить. Он взял на себя управление королевским поместьем Сандрингем, сделав его гораздо более эффективным.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца. ФОТО: BBC