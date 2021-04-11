Эстонский политик создает в парламенте группу поддержки выхода Эстонии из ЕС

"Главная цель - инициировать соответствующую дискуссию, поставить вопрос - куда же идет Европейский Союз и куда движется Эстония в составе ЕС", - ответил Хельме на вопрос, добивается ли EKRE выхода Эстонии из Европейского Союза.
"Мы очень хорошо понимаем, что в наш адрес немедленно посыплются обвинения в пособничестве Кремлю, что у Эстонии нет другого выбора как только быть с Европой или с Россией, что Эстонии никогда больше нельзя оставаться одной - все эти штампованные заявления будут пущены в ход", - отметил Хельме и добавил, что своей инициативой он просто попытается призвать людей подумать, а также вызвать дискуссию.