"Только на "Бук" надеяться". Что известно из новых разговоров подозреваемых в гибели MH17

"Мне даже вообще было не известно, была ли такая система "Бук" у ополчения", - сказал Пулатов адвокатам. Он также утверждал, что ему было известно о "Буках" украинской армии, по его словам, развернутых в районе населенного пункта Зарощенское.

Но в телефонных переговорах, обнародованных нидерландскими журналистами, есть свидетельства и того, что примерно за семь часов до катастрофы Дубинский и Пулатов могли обсуждать отправку "Бука" в район около поселка городского типа Первомайский около города Снежное в Донецкой области. Именно оттуда, согласно данным следователей, запустили ракету, которой сбили "Боинг".

"Сейчас тебе Крот [в 2014 году такой позывной носил еще один подозреваемый по делу Леонид Харченко - глава разведывательного подразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР] притянет "Бук-М", - говорит человек с голосом Дубинского. - Надо поставить где-то в районе Первомайска его. "Бук-М"… И придут три танка "Востока" с охраной".

В расследовании Nieuwsuur также рассказывается о событиях вскоре после крушения "Боинга". Переговоры подтверждают версию о том, что представители самопровозглашенной ДНР вначале были убеждены, что ракетой ПВО был сбит украинский военный самолет, а не пассажирский лайнер.

"Сбили, молодцы!"

Через полчаса после крушения человек с голосом Дубинского докладывает, вероятно, Харченко: "Мы на месте, одну уже "сушку" сбили" (имеется в виду истребитель "Су"). "Молодцы, ай, молодцы! Одну "сушку" сбили, молодцы!" - хвалят его в ответ.

ФОТО: BBC

Судя по следующему разговору, произошедшему спустя два часа после трагедии, о гибели малайзийского лайнера они точно не знали даже тогда. Неизвестный собеседник спрашивает у человека с голосом Дубинского: "Тут мне звонят журналисты, в частности, с НТВ. Говорят, что-то "Боинг" рухнул под Донецком, где-то километров 80 от Донецка. Правда?". "Бой идет в смысле?" - не понимает тот. В ответ на уточняющий вопрос он говорит: "А, так наши сбили на "Саур Могиле" [курган в Донецкой области, где тогда шли ожесточенные бои]. Там вот возле Марииновки. Наши - "сушку" [сбили]". О "Боинге", судя по разговору, ему пока неизвестно.

Когда картина произошедшего начала проясняться, в разговорах между обвиняемыми возникает версия о причастности к произошедшему украинского истребителя.

Представители самопровозглашенной ДНР и России давали несколько различных объяснений того, что произошло с МH17. В числе прочего они утверждали, что малайзийский самолет мог по ошибке сбить самолет украинских военно-воздушных сил и украинская установка "Бук". Международная следственная группа эти версии отвергла.